El sábado pasado, el Club América derrotó 3-0 a Santos Laguna en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025, y uno de los jugadores que más destacó del equipo de André Jardine lo despreció hace un tiempo el Club Deportivo Guadalajara.

Hablamos de Alexis Gutiérrez, quien surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, pero en 2018 la directiva decidió darle las gracias, de manera que siguió su carrera con Cruz Azul, aunque le llevó tiempo destacar, pues lo hizo hasta la llegada de Martín Anselmi, quien lo convirtió en uno de los mejores mediocampistas del futbol mexicano.

Sin embargo, tras la salida del estratega argentino, el futbolista de 25 años de edad perdió protagonismo con Vicente Sánchez, y fue la dirigencia del conjunto de las Águilas quien lo fichó para el Torneo Apertura 2025 y poco a poco va recuperando su nivel, por ende fue considerado por Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana la Fecha FIFA de octubre de cara al Mundial de 2026.

“Es muy motivante, pero lo primero es estar bien en el club y así vas a ser llamado. Aprovechar las oportunidades que te den. Te ilusionas como jugador con poder estar en una Copa del Mundo; representa una ilusión muy grande para todos”, comentó hace unos días Alexis Gutiérrez en rueda de prensa.

“Creo que es un salto muy importante en mi carrera, una oportunidad muy grande que no quiero desperdiciar. Agradezco donde he estado, pero mi presente en América lo valoro mucho, sé dónde estoy; es una vitrina importante para mí”, agregó.

¿Qué números tiene Alexis Gutiérrez en el Torneo Apertura 2025 con el Club América?

En lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, Alexis Gutiérrez suma 481 minutos disputados, divididos en ocho partidos, seis de ellos lo hizo como titular, y si bien no se ha hecho presente en el marcador, registra dos asistencias.