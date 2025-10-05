Ayer por la tarde México logró coronar una importante victoria en el Grupo C del Mundial Sub-20 de Chivas 2025 luego de superar a Marruecos por 1-0. El equipo de Eduardo Arce se clasificó a los Octavos de Final donde enfrentará a Chile, por lo que repasamos cómo, dónde y cuándo ver EN VIVO a las joyas de Chivas, Yael Padilla, Hugo Camberos y Sebastián Liceaga, en el certamen mundialista.

El Tri ya venía dando de que hablar debido a que había logrado sacar puntos importantes frente a rivales de peso. En la jornada uno empató en un gran partido ante Brasil por 2-2, mientras que en la siguiente igualó ante España luego de un gran encuentro Gilberto Mora que despachó con un doblete.

Ayer México logró su primera victoria en el Mundial Sub-20 luego de superar a Marruecos gracias a la anotación de Mora, mientras que Hugo Camberos ingresó en el segundo tiempo para hacer daño desde el contragolpe. De esta manera, aseguró su presencia en los Octavos Final como el segundo mejor clasificado del Grupo C con cinco puntos, mientras que el seleccionado africano finalizó primero con seis unidades.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Chile por el Mundial Sub-20?

La Selección Nacional de México Sub-20 enfrentará a Chile, segundo del Grupo A, el próximo martes 7 de octubre. El duelo por los Octavos de Final del Mundial Sub-20 se llevará adelante en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso desde las 17:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Chile por el Mundial Sub-20?

Al igual que el partido ante Brasil, España y Marruecos, el encuentro entre México Sub-20 y Chile podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores