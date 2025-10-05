Matías Almeyda es un hombre que toma importantes desafíos desde que es entrenador y a Chivas lo llevó a tener años dorados. El técnico argentino hoy dirige a Sevilla y frente al Barcelona logró la victoria más importante porque los andaluces golearon por 4-1 por la jornada 11 de La Liga.

Desde su paso por River Plate hasta en el AEK Atenas, el Pelado se destacó por levantar a gigantes dormidos. A su amado club lo llevó nuevamente a la primera división luego de que no haya podido evitar el descenso como jugador. En Grecia llegó y logró, junto a Orbelín Pineda, ser campeón de liga y referente del equipo.

La actualidad tiene a Matías Almeyda como entrenador de un Sevilla que viene golpeado y lejos de los grandes reflectores del futbol de Europa. Esta mañana tuvo su prueba más dura ante Barcelona, último campeón de España, y pudo golear con amplia diferencia al conjunto catalán para sumar tres puntos importantes.

Alexis Sánchez de penal, Isaac Romero, Juan Ángel Carmona y Akor Adams anotaron para que el equipo andaluz ganara. “¡Liquídenlo!”, les ordenado el Pelado a sus jugadores en la pausa de hidratación en el primer tiempo antes del descuento de Marcus Rashford y vaya que lo hicieron en el complemento para darle una alegría a la afición en Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Cómo marcha el Sevilla de Matías Almeyda en La Liga de España?

Tras la victoria de esta mañana, Sevilla se encuentra en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 13 puntos, a ocho unidades del Real Madrid. El próximo partido del equipo de Matías Almeyda será frente a Mallorca el próximo sábado 18 de octubre a las 06:00 del Centro de México.