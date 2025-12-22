El regreso de Alan Pulido a las Chivas de Guadalajara no fue el esperado por la afición rojiblanca, ni seguro tampoco para el propio jugador. Apenas dos goles fueron los que convirtió el experimentado delantero desde su vuelta al Rebaño Sagrado, donde supo ser campeón de goleo y levantar títulos. Por estas horas, todo parece indicar que el atacante vive sus últimos días en la institución.

Pulido comenzó el Apertura 2025 siendo titular con Gabriel Milito, pero poco a poco perdió terreno ante el poderío goleador de Armando González. Una vez quedó relegado a la banca, su aporte comenzó a ser escaso, en medio de muchas dudas y rumores sobre su falta de compromiso con el equipo. El cuerpo técnico decidió no tenerlo en cuenta para la pretemporada y se espera por su salida.

Mientras se define qué será de su futuro, por el momento sin ofertas concretas, Alan Pulido se tomó un tiempo para saludar a Matías Almeyda en el día de su cumpleaños. “Feliz cumpleaños mi querido @peladoalmeyda, que sigas teniendo todo el éxito que te mereces. Te mando un abrazo enorme, te quiero viejo”, escribió el delantero, quien además calificó al entrenador argentino como “The Best”.

El vínculo entre Alan Pulido y Matías Almeyda

La relación entre Matías Almeyda y Alan Pulido fue clave durante la etapa más exitosa reciente de Chivas: el técnico argentino confió en Pulido como su centrodelantero titular y lo respaldó incluso en momentos de bajo rendimiento, mientras que el delantero respondió siendo el referente ofensivo del proyecto, decisivo en la Liga MX, la Copa MX y la Concacaf Champions League.

Pulido marcó dos goles claves en la Final del Clausura 2017 ante Tigres (Imago7)

¿Cómo está la situación de Alan Pulido y Chivas?

El delantero de 35 años no será tenido en cuenta para el Clausura 2026, por lo que se le busca acomodo. El problema es que no hay muchos clubes interesados, y menos aún que puedan hacer frente a su salario. Guadalajara le propuso una rebaja salarial para facilitar su salida, pero Pulido la rechazó, pues no quiere ganar menos del contrato que tiene firmado actualmente.