Matías Almeyda sorprendió al confesar que estuvo muy cerca de regresar a la Liga MX para dirigir a Rayados de Monterrey. El actual entrenador del Sevilla hizo la revelación en su última rueda de prensa, en la previa del triunfo 2-1 ante Athletic Club, al hablar específicamente sobre Sergio Ramos, futbolista al que reconoció que pudo haber dirigido si se concretaba aquella negociación.

El Pelado, multicampeón con Chivas, tuvo contactos con Monterrey justo después de su salida del AEK Atenas, en un momento en el que el club regiomontano buscaba nuevo entrenador. En ese entonces, el reconocido marcador central, Sergio Ramos, era parte de la nómina del cuadro regio, mientras que ahora se especula con un posible regreso al cuadro sevillano.

“Sergio Ramos sabe desde gente conocida que tenemos el respeto que le tengo como futbolista. Estuve a punto de entrenarlo en el Monterrey, y yo me decidí por venir a Sevilla en su momento”, confesó Almeyda en una rueda de prensa marcada por las dudas sobre su continuidad, en medio de un mal momento futbolístico que atraviesa su equipo.

Cabe recordar que el entrenador argentino fue uno de los apuntados por Chivas tras la salida de Gerardo Espinoza. Su desvinculación del AEK coincidió con la búsqueda de estratega por parte del Rebaño, lo que disparó las especulaciones sobre un posible regreso del hombre que marcó una época en el club.

¿Por qué Almeyda no regresó a Chivas?

En aquel momento, trascendió que Almeyda pidió tiempo para analizar su futuro y evaluar proyectos, mientras que Chivas necesitaba una respuesta inmediata para encaminar la planificación de la temporada. Esa diferencia de tiempos terminó por enfriar las conversaciones y evitó que ambas partes llegaran a un acuerdo, siendo Gabriel Milito el elegido por la directiva rojiblanca.