Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de todo el continente, por lo que no todos los futbolistas son capaces de soportar el peso de la camiseta rojiblanca y terminan fracasando, pese a tener grandes cualidades futbolísticas.

Tal situación le sucedió a Gael Sandoval, futbolista que en Santos deslumbró a todo el futbol mexicano, pero que en el Guadalajara pasó de noche al no poderse consagrar como titular, por lo que salió por la puerta de atrás pese a que fue un refuerzo pedido expresamente por Matías Almeyda.

Ahora, el exnovato del año 2017 anunció que ha alcanzado un acuerdo con un nuevo club para continuar con su carrera futbolística, aunque ello implique el vestirse de ‘crema’ y llegar a un club que se autodenomina “el más grande”.

A través de redes sociales, Gael Sandoval confirmó que se ha convertido en refuerzo del Comunicaciones de Guatemala de cara al Clausura 2026, en donde ya fue anunciado y presentado como jugador de la escuadra centroamericana.

Gael Sandoval, blanco de rumores sobre su sexualidad en Chivas

“Me inventaron chismes muy incoherentes. Un chisme tonto, bizarro, innecesario. Dije, esto se está yendo de las manos porque se empieza a especular. Como no le hayas una razón lógica de porque salí, hay que empezar a especular a inventar.

“Uno fue que Alexis Vega dijo que Gael no le gusta porque va a dar competencia, entonces lo va a sacar.

“Otro de los chismes que he hablado, no en cámara, que inventaron un tema sobre mi sexualidad. Una tontada. Independientemente, sea lo que sea, haga lo que sea, dónde sea, no tiene nada que ver con el futbol. Lo asociaron con una situación que pudo haber sucedido, porque fue un invento de que sucedió algo en Chicago con un jugador”, explicó el futbolista en entrevista con David Medrano.

Gael Sandoval con experiencia en el extranjero

El exjugador del Guadalajara ha luchado para mantenerse en activo como futbolista profesional, por lo que no ha tenido miedo de probar fortuna en otros países, ya que ha jugado en el Wellington de Australia, Vancouver de Canadá, Alianza FC de Honduras y ahora lo hará en el Comunicaciones de Guatemala.