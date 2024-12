El futbol es un deporte complicado y a veces caprichoso, en donde el contar con el talento en los pies no es una garantía de que serás exitoso en el mundo del balompié, en donde este futbolista tocó el cielo al ser contratado por Chivas en la gestión de Matías Almeyda, aunque su futuro no fue como esperaba.

Después de sorprender y maravillar a la Liga MX desde su debut con Santos Laguna y ganar el Balón de Oro al Novato del Año en el verano del 2017, Walter Gael Sandoval fue llamando la atención de varios clubes como América y Guadalajara; sin embargo, las tempranas negociaciones rojiblancas le permitieron llegar a la escuadra de la Perla de Occidente en diciembre del 2017.

Su llegada al redil estuvo marcada por los contrastes, ya que pese a que fue solicitado directamente por Matías Almeyda como refuerzo, el propio argentino no le dio la oportunidad de jugar durante su primer semestre como rojiblanco, debido a que quería que aprendiera a la perfección el estilo de juego que el Pelado implementó en el chiverío, siendo parte del título de Concachampions 2018.

“Fue chistoso porque me habían dicho primero que América el que había preguntado. Se hizo lo de Chivas porque ellos no pasaron a Liguilla y empezaron las negociaciones.

“Recuerdo que con Almeyda incluso le pregunté: ‘¿Si fuiste tú quien me trajo?’ Me dijo que sí. Ellos tenían un sistema diferente (…) Me costó al principio y sí me dijo, que no jugaba por esa situación. Quería que me adaptara esos seis meses. Al término del torneo me dice: ‘ya vas a jugar’. Cuando me dice que voy a jugar, lo echan”, recordó el mediocampista en entrevista con David Medrano.

Polémica salida de Chivas

Gael Sandoval recordó que tras ser mandado a varios clubes y a unos meses de que concluyera su contrato con el Guadalajara, pidió la oportunidad a Ricardo Peláez para hacer la pretemporada con el primer equipo que era dirigido por Ricardo Cadena, en donde tuvo una destacada participación, pero sorpresivamente lo echaron a unos días del arranque del torneo.

“Jugábamos el sábado, lunes o martes me suben a la oficina: ‘estás fuera. Le vas a tapar el crecimiento a los jugadores’. Tengo menos edad que muchos que tienen arriba de 30. ‘Ya tenemos a muchos en esas posiciones’. Me están jugando el dedo, me estás diciendo una cosa y luego otra, me quieren sacar sí o sí”, recordó.

IMAGO 7

¿Cuáles fueron los chismes que le inventaron tras salir de Chivas?

“Me inventaron chismes muy incoherentes. Un chisme tonto, bizarro, innecesario. Dije, esto se está yendo de las manos porque se empieza a especular. Como no le hayas una razón lógica de porque salí, hay que empezar a especular a inventar.

“Uno fue que Alexis Vega dijo que Gael no le gusta porque va a dar competencia, entonces lo va a sacar.

“Otro de los chismes que he hablado, no en cámara, que inventaron un tema sobre mi sexualidad. Una tontada. Independientemente, sea lo que sea, haga lo que sea, dónde sea, no tiene nada que ver con el futbol. Lo asociaron con una situación que pudo haber sucedido, porque fue un invento de que sucedió algo en Chicago con un jugador”, explicó el futbolista.

¿Por qué no aclaró los rumores?

“Incluso el CM de Chivas me dijo: ‘ahí están las redes para cualquier cosa’. No tengo nada que aclarar, porque si lo aclaro es como si les estuviera dando la razón. No tengo que aclarar. No tengo tiempo de estar aclarando cosas que no son verdad”, concluyó.