La incertidumbre en torno al futuro de Víctor Guzmán dentro de Chivas continúa latente entre los aficionados rojiblancos; sin embargo, las versiones que han surgido desde hace varios días y que estaría muy cerca de concretar su traspaso a Pachuca, darían un giro de 180 grados.

A través de su cuenta aseguró que “es mentira” que haya solicitado a la directiva rojiblanca su salida del club, por lo que queda la incertidumbre sobre las razones por las que varios reporteros aseguraron que se encontraba en la Bella Airosa.

¿De dónde surgió la información de que Pocho Guzmán pidió su salida de Chivas?

Hace unos días, el reportero de TV Azteca, Alejandro Ramírez, explicó el panorama de lo que estaría aconteciendo en el futuro del mediocampista oriundo de Tonalá, en donde aseguró que ya estaría hasta lista la fiesta de despedida del futbolista, ya que Guzmán habría hablado con la directiva y pedido su salida por asuntos personales, los cuales no ahondó el comunicador.

“Se habla que Víctor tiene por ahí una fiesta de despedida, que hay todos los artilugios, las amenidades como feria (…) Hay dos vertientes, una con un alto porcentaje para que pudiera quedarse con los Tuzos, que es el deseo.

“Yo creo que por qué en su momento, podremos decirlo, si no es que lo dice él, me refiero a Víctor Guzmán, por qué se va de acá. No creo que tenga que meterme, es un tema que ahí lo dejo, no es fácil. Él desea quedarse en Pachuca.

“Cuando platicó con el Comité para decirle que era una opción, después de que él expresa cierta preocupación de algo, entonces le dicen: ‘te ponemos como moneda de cambio. Si tienes alternativas nos la dices o nosotros le buscamos’. De ahí se abre la oportunidad para Tuzos”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Juan Carlos Martínez habló sobre la continuidad de Víctor Guzmán

“Pocho es tremendamente querido, forma parte de la plantilla, le ha dado mucho a Chivas y que también está dentro de la plantilla. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? El lunes hacen las pruebas médicas, hay análisis durante todo el mes de cómo puede haber incorporaciones o cómo puede salir gente del club”, declaró el directivo del Guadalajara.