EX CHIVAS

Corría diciembre de 2017 cuando Chivas cerraba un año difícil al no poder defender el título de la Liga MX que había ganado meses antes. Con la mirada puesta en rejuvenecer el equipo y revitalizar el ataque, Matías Almeyda pidió un fichaje específico. “Hay posiciones que se pueden hacer cambios. Al jugador que tratamos de contratar es Gael Sandoval. Tiene un gran futuro”, declaró el entrenador argentino.

Con 58 partidos disputados en Primera División, Gael Sandoval venía de ser elegido como Novato del Año en 2016. El atacante de Santos Laguna llegaba con la fama de ser un gran asistidor, además de un perfil creativo en los metros finales. En la presentación oficial, el CEO de la institución, José Luis Higuera, dejó claro que Sandoval era el único jugador que Almeyda había solicitado como fichaje.

¿Cómo lo apodaban a Gael Sandoval?

Gael Sandoval entrenando con la AS Roma, al lado de Francesco Totti.

No se trataba específicamente de un goleador. Gael Sandoval sólo tenía dos goles en 58 partidos con Santos Laguna. Pero el atacante tenía facilidad para generar ocasiones y dar asistencias, por lo que se colocaba como uno de los talentos más prometedores de la Liga MX. Incluso, años antes, en 2013, había sido invitado a participar con la Roma de un torneo Sub-20. De allí su apodo “El Italiano”, aunque también hubo un interés por parte del Eintracht Frankfurt de Alemania.

El paso de Gael Sandoval por Chivas no terminó siendo lo que se esperaba

La llegada de Gael Sandoval a Chivas generó expectativas, pero no tardó en convertirse en una decepción. Aunque fue titular en varios partidos bajo la dirección técnica de Almeyda, su desempeño estuvo lejos de lo esperado. Fue con José Saturnino Cardozo que “El Italiano” recuperó la titularidad y mostró destellos de su talento, llegando incluso a marcar un doblete contra Monarcas Morelia en 2019.

Sin embargo, esas actuaciones no fueron suficientes para consolidarse como el jugador que Chivas necesitaba. Su paso por el Rebaño quedó finalmente marcado por la irregularidad. Pese a que fue parte de la plantilla que ganó la Concachampions en 2018, Gael Sandoval no logró dejar su huella en el Rebaño. Todas las expectativas con su fichaje quedaron en el aire. La apuesta no le funcionó al Pelado Almeyda.

Aunque llegó como el fichaje estelar de Chivas, Gael Sandoval acabó decepcionando (Imago7)

La caída de Gael Sandoval: de Chivas a otros clubes de menor importancia

Tras salir de Chivas, la carrera de Gael Sandoval tomó un rumbo muy diferente al que se esperaba en un momento. Fue cedido a Juárez y Mazatlán, donde tampoco logró brillar. Sorprendentemente, el atacante encontró cierta estabilidad en Australia, jugando para el Newcastle Jet. Allí recuperó confianza y jugó varios encuentros, pero cuando debía regresar a Chivas, en 2022, no fue tenido en cuenta por Ricardo Cadena.

“De Gael, la decisión fue mía, porque viene en una posición donde tengo muy poblado”, explicó Cadena en referencia a su negativa para con Gael Sandoval. Luego de no entrar en planes, el atacante volvió a salir cedido: jugó en Tepatitlán y más tarde pasó por Vancouver Whitcaps y Leones Negros, donde buscó recuperar su nivel.

Gael Sandoval con la playera de Leones Negros, su último equipo (Imago7)

En la actualidad, con apenas 28 años, Gael Sandoval se encuentra sin equipo. El jugador que alguna vez fue la única pretensión de Matías Almeyda y que bien pudo haber jugado en Europa, sigue en la búsqueda de nuevos desafíos. Su carrera estuvo marcada por momentos de buen potencial y decisiones que cambiaron su rumbo, en un claro ejemplo de que muchas veces las jóvenes promesas pueden quedar en el camino si ciertas circunstancias no juegan a su favor.