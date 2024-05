Michael Pérez Ortiz nació un 14 de febrero de 1993 en Zapopan, Jalisco, y desde muy temprana edad mostró su talento en las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara. Llegó a la institución con tan sólo 12 años y pasó por los equipos Sub-15 y Sub-17. Hasta que José Luis Real vio sus condiciones y lo llevó al Filial que por ese entonces competía en la Tercera División.

Mediocampista mixto, aguerrido y con buenas condiciones técnicas, Michael Pérez continuó su formación en el ascenso hasta que en el Apertura 2012, el entrenador neerlandés John van’t Schip lo promovió al primer equipo. El canterano debutó un 14 de octubre, en un empate de Chivas ante Jaguares de Chiapas, por 1-1.

No obstante, para Pérez no resultó nada fácil el hecho de consolidarse en el primer equipo. Dos años después de su debut, dejó de contar y fue enviado como cedido a Deportivo Tepic, donde tendría la misión de recuperar su nivel para poder volver al Rebaño. Y así lo hizo: el mediocampista llamó la atención de José Manuel de la Torre, quien pidió por su vuelta para el Apertura 2015.

Años más tarde, Michael Pérez formó parte importante de lo que fue el exitoso ciclo de Matías Almeyda. El entrenador argentino llegó a disputar siete finales y conquistó cinco títulos, entre ellos la Liga MX, la Copa MX y la Concachampions. Pérez jugó con regularidad y por ejemplo, fue titular en casi todo en el certamen internacional conquistado en 2018, formando un doble contención con Carlos Salcido, dándole equilibrio a un equipo que contaba con nombres como Orbelin Pineda, Rodolfo Pizarro, Carlos Cisneros y Alan Pulido.

Michael Pérez en festejo junto a Alan Pulido (Imago7)

La carrera de Michael Pérez tras salir de Chivas

Tras la salida de Almeyda, Pérez perdió protagonismo y dejó de contar para el entrenador Luis Fernando Tena. Por tal motivo, en 2020 recaló en los Gallos Blancos de Querétaro, donde apenas alcanzó a jugar seis partidos. Su carrera comenzó a decaer y tampoco en Dorados de Sinaloa consiguió recuperar terreno.

Fue allí cuando tuvo una nueva oportunidad con la playera del Rebaño Sagrado, esta vez representando al Tapatío en la Liga de Expansión. No obstante, tampoco allí pudo hacerse sitio: jugó muy poco y pronto volvió a marcharse, esta vez al Cancún. Allí sí, el contención recuperó cierto protagonismo y hasta se convirtió en capitán.

Tras pasar por Querétaro, Dorados y Tapatío, Michael Pérez recién recuperó protagonismo en Cancún (Imago7)

Después de dos temporadas, Cancún decidió no seguir con Michael Pérez y el propio futbolista se enteró a través de redes sociales, mediante una publicación en redes sociales. Incómodo con la situación, el mediocampista escribió: “De lo que uno se entera”, claramente indignado por el trato recibido. Eso sería lo último para él en la Liga MX.

Tras aquella salida del Cancún, Pérez siguió tratando de hacer pie como profesional, aunque en ligas menos competitivas en comparación a la de México. El mediocampista, aun así, no pudo ganarse el sitio en el equipo hondureño Real España, donde sólo jugó seis partidos. Hasta que a comienzos de este año, el canterano llegó a un acuerdo con Sporting San José de Costa Rica.

Aunque se perdió varios partidos, Michael Pérez pasa ahora por un buen momento con su equipo, donde acostumbra a ser titular. Lo que el futbolista de 31 años todavía no logra es convertir su primer gol con esa playera. todavía no llega es su primer gol con esa playera.

El paso de Michael Pérez por Chivas

En total, Pérez jugó 136 partidos como rojiblanco, con un saldo de dos goles y cuatro asistencias. Además, ganó cuatro títulos, todos ganados durante la gestión de Matías Almeyda.

No descarta volver a México: “Es un sueño para mí regresar a Primera División en México. Sé que es complicado por mi edad y por todo lo que ha pasado, pero no pierdo esa esperanza, me quedó con ese dedo en el renglón, lo primero es hacerlo bien aquí, en este equipo, y los reflectores pueden voltear a este lado, no lo descarto para nada”, mencionó durante su paso por el futbol de Centroamerica.