Michael Pérez, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, fue presentado esta semana como una estrella en territorio hondureño. El mediocampista se convirtió en el flamante refuerzo del Real España para el Torneo Apertura 2023. Además de ser el jugador más costoso este semestre en la Liga de Honduras.

El canterano del Rebaño Sagrado y ahora volante de contención de la realeza, ya cumplió su primera sesión de entrenamiento en la sede del club. Pérez tiene la misión de alcanzar el ritmo y comenzar a jugar lo antes posible. El tapatío ya ofreció una entrevista como la estrella del torneo al diario La Prensa.

El Tortas Pérez, durante la extensa entrevista desde un local de tacos en San Pedro Sula, reveló cómo se decantó por Real España y Honduras como su destino. Rebaño Pasión te presenta un extracto de la declaración que ofreció el exChivas al reconocido rotativo hondureño.

¿Qué le ha parecido Honduras a Michael Pérez?

El exvolante de Chivas sobre su llegada a la capital hondureña, reveló a La Prensa que “no he tenido tanto tiempo para conocer mucho la ciudad. Las instalaciones del club sí, ya las conozco. Ahora mismo estoy en ese lapso de adaptarme a todo“. Agregó que “lo primero que vino a mi mente, es que es una buena experiencia para salir de mi zona de confort; ya que nunca había salido de México y tomar este reto en un equipo grande de Honduras me motiva“. Reveló una especial recomendación al afirmar que “ya sabía algunas cosas, porque aquí estuvo Raúl Potro Gutiérrez y también fue entrenador mío. Me estuve empapando de todo un poco“.

La opinión de Michael Pérez sobre su nuevo club

El canterano del Guadalajara habló de su nuevo equipo: Real España. Refirió a La Prensa que “tengo claro que tienen 12 títulos. Ha estado en varias finales en los últimos años y que es un equipo muy grande de este país“. En cuanto a ser el séptimo mexicano en el club hispano, afirmó que “quisiera que me recuerden siempre como el mexicano que fue campeón con el Real España. Hacer historia en el fútbol siempre es importante y para eso voy a trabajar muy fuerte, para cumplir mis objetivos. Tengo un compromiso conmigo mismo, con el equipo y con la afición sobre todo, para mantenerlos en la grandeza“. Pérez reveló que “tengo ganas de conocer ya al equipo completo para demostrar y ser un elegible para el entrenador en los partidos“. Sobre su nivel, indicó que “es a lo que venimos, mi intención es recuperar o superar mi nivel pasado y es por eso que me quise venir para acá“.