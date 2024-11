El Guadalajara se encuentra en plena recuperación luego de que haya quedado eliminado en el Play-in luego de caer por 2-1 contra Atlas. A días de lo sucedido en el Estadio Akron dan a conocer que Chivas estaría detrás de los pasos de Jordan Carrillo jugador que pertenece hoy a Santos Laguna.

El Rebaño Sagrado busca afianzarse de la mejor manera para el Clausura 2025. Especialmente tras el papelón que llevó adelante en el último mercado de pases con fichajes que no llegaron a tener los minutos que se esperaban como fue el caso de Daniel Aguirre, Omar Govea y Fidel Barajas.

De cara al Clausura 2025 comienza a moverse el mercado de pases para el próximo torneo. En el día de hoy, Jesús Hernández dio a conocer que Chivas estaría detrás de Jordan Carrillo para el próximo torneo.

Jordan Carillo sería buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Ya hubo un acercamiento con Jordan Carillo. Me confirman dos fuentes de allá y otra fuente de acá. Chivas ya preguntó. Se acercó a Torreón”, comentó en su canal de YouTube.

Y agregó: “Jordan Carillo cumple 23 años. Es una posibilidad real para que llegue a Chivas. Torreón venden. Orlegi vende caro, pero vende. No me dijeron cuánto cuesta, pero me confirmaron dos fuentes que Chivas preguntó su situación contractual. Una cosa es preguntar y otra cosa es pagar”.

Benjamín Sánchez habló de su futuro en Chivas

Por otro lado, en el día de ayer, Benjamín Sánchez habló sobre su futuro en el equipo tras no renovar su contrato. “Sí, sí, sí. Estamos en pláticas y a mi me gustaría quedarme aquí en primera división, entonces vamos a ver qué pasa”, le contestó el canterano a José María Garrido.