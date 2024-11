Mientras las Chivas sufren por haber quedado eliminadas en el Apertura 2024, el Tapatío acaba de consagrarse campeón en la Liga de Expansión MX por segunda vez. El Rebaño Sagrado vuelve a confirmar que cuenta con una de las mejores Fuerzas Básicas de todo México, aunque el paso restante es el de saber administrar y gestionar ese talento en la plantilla del primer equipo.

Sin dudas, la nómina del Tapatío cuenta con varios jugadores que serían de utilidad en el primer equipo. Es difícil y hasta injusto quedarse sólo con algunos, pues todos hicieron un gran esfuerzo para coronar la campaña de la mejor manera. Sin embargo, en base a las necesidades de Chivas y las cualidades que mostraron en este semestre, podemos elegir a siete de ellos.

Eduardo García

Dragon García repitió título con el Tapatío (Imago7)

El Dragón obtuvo su segundo título en la Liga de Expansión y además, ya cuenta con participaciones en la Selección Mexicana Sub-23. Su liderazgo, reflejo y juego con los pies lo pone como una opción interesante para ocupar el sitio que hoy le pertenece a Óscar Whalley.

Miguel Gómez

Miguel Gómez podría aprovechar la baja del Chapo Sánchez (Imago7)

Un jugador que acaba de regresar de una lesión y que incluso no jugó como titular en la gran final, pero que por el despido de Jesús Sánchez tendría sentido verlo en la plantilla del primer equipo. El lateral derecho de 22 años había sido parte de la anterior consagración con el Tapatío; correcto en el marcaje y con buenos centros al área.

Saúl Zamora

Zamora fue uno de los puntos más altos y constantes del Tapatío campeón (Imago7)

Sin dudas, uno de los mejores jugadores del Tapatío a lo largo del torneo y de todo el año. Mediocentro que destaca en la contención, pero que también cuenta con buen pase largo, llegada al área y media distancia. Ya en la cantera de León era un jugador muy destacado y ha crecido mucho este año en el Filial.

Hugo Camberos

Camberos sorprende por su habilidad y personalidad con apenas 17 años (Imago7)

Uno de los nombres más ilusionantes de cara a futuro, pues apenas tiene 17 años. Camberos es un atacante con una gran habilidad, uno contra uno, velocidad y sobre todo, mucho atrevimiento. Juega por las bandas y ha marcado seis goles en esta campaña para confirmarse como una de las gratas revelaciones en la Liga de Expansión.

Gael García

Gael García ya debutó con Chivas en el Clausura 2024 (Imago7)

Un futbolista que ya fue promovido al primer equipo tiempo atrás, cuando debutó con Fernando Gago. Sin embargo, la alta competencia lo hizo regresar al Tapatío, donde tuvo en este Apertura 2024 su mejor campaña, jugándolo todo ya sea por las bandas o por carril centro. Rápido, punzante, con determinación en las puertas del área.

Teun Wilke

Wilke fue el goleador del Tapatío campeón (Imago7)

El nombre más conocido, quizás por jugar en un puesto donde Chivas viene arrastrando problemas hace muchos años. Wilke destaca por su capacidad física, la cual le permite ser un gran portento en el juego aéreo y también prevalecer en las disputas contra los centrales. Siempre al servicio del equipo y goleador en la campaña del campeón.

Benjamín Sánchez

Benja Sánchez tuvo su mejor torneo en Chivas, marcando goles claves (Imago7)

Su caso es curioso, porque en teoría acaba contrato y no se sabe si renovará o no. Benja Sánchez había tenido un gran comienzo de certamen, a puro gol y entendiéndose muy bien con Teun Wilke. Tras sufrir una lesión, el atacante de 23 años regresó para la Liguilla y volvió a marcar tantos muy importantes. Aunque hayan muchos delanteros en el primero, Sánchez tiene otras características, ya que es más una especie de segundo punta, con movilidad, caídas a bandas y velocidad para atacar espacios, un perfil que en Chivas no abunda.