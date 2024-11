Chivas volvió a fracasar en el Apertura 2024 luego de haber perdido en el play-in contra Atlas. El conjunto rojiblanco ya busca a su nuevo entrenador para el Clausura 2025 y destapan que desde la directiva ya descartaron a dos entrenadores que se perfilaban para tomar las riendas del equipo.

El Guadalajara le dijo adiós de la peor manera a la primera mitad de la temporada con la rápida eliminación en la Leagues Cup en fase de grupos, mientras que el pasado jueves no pudo hacerle frente a los rojinegros.

El vergonzoso campeonato para la directiva debió haber quedado atrás ni bien se consumó la eliminación y destapan que ya estarían buscando al reemplazante oficial de Fernando Gago. Especialmente porque despidieron a Arturo Ortega, el principal responsable de la derrota contra Atlas.

A 48 horas de esa decisión se dio a conocer que el Guadalajara habría descartado a dos entrenadores. Según lo informado por Omar Villarruel, la directiva rojiblanco tachó de la lista a dos técnicos extranjero y todo indica que buscarán a uno con perfil europeo.

“Días clave para el futuro del nuevo DT de Chivas. No Siboldi, No Mohamed. No son opciones. Sé que buscarán cerrar esta semana un técnico que venga de EUROPA. ¿QUIÉN? La pregunta del millón. Mucho hermetismo en el nombre del candidato, como ocurrió cuando llegó Paunovic”, señaló el periodista de TV Azteca en X.

Amaury Vergara le daría la última oportunidad a Fran Pérez y a Juan Carlos Martínez

En medio de la salida de Arturo Ortega se esperaba que también se comunique la disolución del Comité Deportivo de Chivas. Sin embargo, dieron a conocer que Amaury Vergara le dará una última oportunidad a Fran Pérez y a Juan Carlos Martínez para que se mantengan en el Rebaño Sagrado.

“La gente del Guadalajara y la última oportunidad que tiene Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez es, contratar al técnico (…) En esta última oportunidad tiene la chance de buscar dos refuerzos para el equipo, no de mediana calidad sino bien, para resarcir que al equipo le ha faltado para dar un salto de calidad”, explicó Alejandro Ramírez, periodista de TV Azteca.