Chivas sufrió, pero logró mantener el paso perfecto en este arranque del Clausura 2026 gracias a un agónico gol de Yael Padilla que le otorgó la victoria frente al FC Juárez; sin embargo, no solo el juvenil se llevó los reflectores tras el triunfo rojiblanco.

Gabriel Milito decidió arriesgar en la recta final del partido contra los Bravos, por lo que apostó a jugar con dos delanteros al frente en las figuras de Ángel Sepúlveda y decidió darle la oportunidad a Ricardo Marín, quien se convirtió en la pieza clave para abrir el cerrojo fronterizo.

En la recta final del partido, Luis Romo mandó un pase frontal, en donde el ‘4K’ peinó la redonda para alargar su trayectoria, contacto que fue clave para habilitar a Yael Padilla, quien ganó por velocidad y definió cruzado para abrir el marcador.

Es por eso que decenas de aficionados comenzaron a destacar la labor de Ricardo Marín y la ayuda que será para el Guadalajara por sus condiciones de sacrificio para poder abrir espacios para sus compañeros.

Los comentarios de los aficionados de Chivas sobre Ricardo Marín

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.