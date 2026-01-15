Chivas logró quedarse con una importante victoria ante FC Juárez por la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido ante los Bravos, Raúl Rangel rompió el silencio en redes sociales para dejar mensaje en redes sociales al señalar que se lograron alcanzar tres puntos importantes, pero que iban por más.

El portero rojiblanco lleva 180 minutos sin recibir goles en el presente torneo, pero no dejó ser clave para que el Guadalajara gane. Ante los Tuzos descolgó varios centros, mientras que frente a los Bravos pudo marcar la diferencia con una brutal atajada ante Óscar Estupiñan en los primeros 45 minutos.

Tras el partido Raúl Rangel rompió el silencio en redes sociales para dejar mensaje a la afición de Chivas. En Instagram el portero del Rebaño Sagrado dio las claves para haber alcanzado una nueva victoria en el Clausura 2026 y agregó que van a ir por mucho más el próximo sábado cuando enfrenten a Querétaro.

Raúl Rangel dejó mensaje a la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Trabajo, concentración y equipo. Tres puntos importantes en Ciudad Juárez. Vamos por más”, expresó el Tala en Instagram. Cabe destacar que el portero del Guadalajara fue convocado a la Selección Mexicana y pelea por quedarse con el puesto de titular en la Copa del Mundo 2026.

Raúl Rangel reveló por qué Chivas superó a FC Juárez

Tras la victoria en la Frontera, Raúl Rangel habló en Azteca 7 y reveló el factor por el que el Guadalajara pudo ganar en el Estadio Olímpico Benito Juárez. “Este es trabajo de todo el equipo, staff y cuerpo técnico el que haya este entendimiento, el saber manejar los partidos. La temporada pasada se demostró que empezamos a agarrar una buena secuencia de partidos y creo que el haber trabajado toda la pretemporada, el equipo junto, fue lo que dio para este arranque de torneo”, declaró el Tala.