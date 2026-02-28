El Guadalajara llevó adelante su peor partido ante Toluca debido a que perdió 2-0 y poco daño le pudo hacer al equipo de Antonio Mohamed que terminó pidiendo la hora. Tras el partido en el Estadio Nemesio Díez, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y señaló lo que todo el Guadalajara piensa: fue un mal partido y que él es uno de los principales responsables de este papel.

El marcador refleja que al igual que el torneo pasado el Rebaño Sagrado no pudo hacerle frente al campeón vigente del balompié nacional. Sin embargo, a diferencia de lo vivido en el Apertura 2025, el conjunto rojiblanco puso en contra las cuerdas a uno de los grandes candidatos a ser campeón del futbol mexicano a pesar del grosero error de Richard Ledezma en el comienzo del partido y que el parado táctico no fue el mejor como poner de titular a Luis Romo y a Daniel Aguirre en el mediocampo.

A pesar de que Chivas perdió ante Toluca, Gabriel Milito afirmó lo que muchos en Guadalajara piensan al señalar que él no pudo darle soluciones al equipo para que marque la diferencia. “Nos tiene que servir de experiencia para crecer, para competir mejor, en mi caso mío para tomar mejores decisiones, porque evidentemente con las decisiones que he tomado. No fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo. Y eso es una responsabilidad que debo asumir”, expresó.

Gabriel Milito confirmó lo que todo Chivas piensa. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “El rival exigió mucho y hoy no tuvimos un rendimiento como hubiéramos querido. El rival nos superó, el comienzo nuestro fue malo, lo intentamos en el segundo tiempo, pero el general el resultado va de la mano con nuestro desempeño de hoy”.

Milito confirmó que sus jugadores fueron afectados por la Selección Mexicana

Por otro lado, en conferencia de prensa Gabriel Milito señaló que fueron afectados por la Selección Mexicana. “Cualquier futbolista daría lo máximo por representar a su país. Esta semana no pudimos trabajar normal, pero el motivo era válido y no tenemos que excusarnos en eso“, expresó el técnico del Guadalajara.