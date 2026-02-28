Toluca mandó un mensaje contundente al imponerse sobre Chivas en un partido que dejó claras las fortalezas y alcances de ambos equipos de cara a la segunda parte del Torneo Clausura 2026.

Antonio Mohamed resaltó en rueda de prensa la eficacia con la que sus dirigidos liquidaron el partido y no dudó en señalar que el Rebaño Sagrado elevó la dificultad del encuentro, sobre todo por la propuesta ofensiva que planteó Gabriel Milito.

“Fuimos superiores en la primera media hora y marcamos la diferencia. Después, el partido fue de ida y vuelta, con ocasiones para ampliar la ventaja”, mencionó.

Cabe mencionar que esta es la segunda derrota del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026, y consecuencia a este descalabro, han perdido el liderato en la tabla general y Cruz Azul es ahora el que comanda el campenato.

Antonio Mohamed hablo en rieda de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad el próximo miércoles 18 de marzo cuando reciba en la cancha del Estadio Akron al Club León, dentro de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, programado a iniciar a las 20:07 horas tiempo del centro de México.