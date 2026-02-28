El Club Deportivo Guadalajarasufrió otro descalabro en el Torneo Clausura 2026. Ahora fue ante los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la Jornada 8, disputado en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

En dicho encuentro, Armando “Hormiga” González tuvo la oportunidad de extender su cuota en dos ocasiones, pero para su mala fortuna fueron anulados por Óscar Mejía debido a que había fuera de lugar.

Cabe mencionar que a falta de jugarse unos cotejos de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, en estos momentos el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la segunda posición de la tabla general con 18 unidades, producto de seis victorias y dos derrotas.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

¿Cómo marcha la “Hormiga” González en la tabla de goleo?

Luego de ocho partidos en el Torneo Clausura 2026, el delantero de nuestras Chivas, Armando “Hormiga” González, se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleo con cinco goles, dos menos que Joan Pedro, elemento del Atlético de San Luis, y que es el que está a la cabeza en esta lista.