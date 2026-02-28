Esta tarde Chivas enfrenta a Toluca en una nueva jornada del Clausura 2026 en el Estadio Nemesio Diez. De cara al juego de esta noche, conoce cómo marcha el Rebaño Sagrado en la tabla general de posiciones de la Liga MX.

El equipo de Gabriel Milito llegaba a este encuentro con una derrota por 2-1 ante Cruz Azul en Puebla. El fin de semana pasado el Guadalajara llevó adelante un gran partido y vendió cara la derrota ante una Máquina que podía frenar a Hugo Camberos y Brian Gutiérrez indomables.

Esta tarde Chivas enfrenta a un Toluca que viene de golear por 3-0 a Necaxa en el Estadio Victoria y que busca subirse a lo más alto de la tabla general de posiciones.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Actualmente Chivas se ubica como líder de la tabla general de posiciones con 18 puntos, mientras que Toluca es tercero con 15. Una victoria del conjunto escarlata hará caer al Guadalajara a la segunda posición por diferencia de gol, mientras que si Cruz Azul supera será tercero.

¿Ante quién juega Chivas la próxima fecha del Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas será ante Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para jugarse a las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por TV abierta.