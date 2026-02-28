El duelo entre Toluca y Chivas por la Jornada 8 del Clausura 2026 no solo genera expectativa en lo deportivo. Para el encuentro de este sábado en el Estadio Nemesio Díez, las autoridades estatales y municipales implementaron un operativo de seguridad especial con el objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que serán desplegados más de mil elementos en distintos puntos estratégicos, tanto en el interior como en los alrededores del inmueble. El dispositivo contempla vigilancia fija y móvil, con presencia a pie tierra, patrullajes motorizados y apoyo en accesos clave para evitar incidentes antes, durante y después del partido.

Chivas cayó por 2-1 en su última visita a Toluca (Imago7)

Además, el operativo incluye el uso de decenas de unidades oficiales, autobuses para traslado de personal, binomios caninos y vigilancia montada, así como filtros de revisión en las puertas del estadio. Las autoridades instalaron puntos de inspección para supervisar mochilas y objetos permitidos, reforzando los protocolos habituales en partidos considerados de alta convocatoria.

En materia vial, también se anunciaron cortes a la circulación en calles cercanas al estadio, con el fin de agilizar la movilidad y reducir riesgos. El sistema de videovigilancia del municipio trabajará de manera coordinada para monitorear zonas de concentración de aficionados y actuar de inmediato ante cualquier situación irregular.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la afición de ambos equipos para mantener un comportamiento responsable y atender las indicaciones del personal de seguridad. El objetivo, subrayaron, es que el Toluca vs. Chivas se viva como una auténtica fiesta del futbol, dentro y fuera de la cancha.