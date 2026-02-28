En la previa al duelo entre Toluca y Chivas por la Jornada 8 del Clausura 2026, ambos equipos se enfrentaron en Fuerzas Básicas. En las instalaciones de Metepec, el Rebaño Sub-21 se impuso por 1-0 gracias a un solitario gol del defensor Diego Rosales.

El conjunto dirigido por Carlos Arce saltó al campo de juego con Robinho Romero; Diego González, Diego Rosales, Emiliano Rodríguez, Yohan Orozco; Hugo Mata, Raúl Martínez, Diego Covarrubias, Carlos Corona; Diego Latorre y Esteban Mendoza.

Tras una primera mitad sin goles, el complemento comenzó para el Guadalajara con la expulsión del lateral diestro Diego González; sin embargo, aún con inferioridad numérica, el Rebaño se puso en ventaja gracias a un centro de Carlos Corona conectado por Diego Rosales, zaguero proveniente de Los Ángeles Galaxy.

Cuando parecía que los tres puntos se iban para Verde Valle sin mayores dificultades, llegó un penal sancionado en favor del conjunto local. El portero Robinho Romero se lució al adivinar el poste con una espectacular volada y mantuvo la portería en cero, dándole los tres puntos al Guadalajara. El guardameta ya se ha lucido en varias oportunidades desde los 12 pasos, inclusive en un Clásico Nacional ante América.

¿Cómo va Chivas Sub-21 en la tabla de posiciones del Clausura 2026?

Con este importante triunfo a domicilio del Toluca, Chivas trepó hasta la sexta ubicación en la tabla de posiciones, con 15 puntos e igualando la línea de los Diablos Rojos. Los otros equipos por delante en la tabla son Juárez, América, Atlas y León.