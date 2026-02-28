Uno de los partidos que el Guadalajara tiene marcado en el calendario es el choque contra Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Ayer los rojinegros perdieron ante FC Juárez y en conferencia de prensa Diego Cocca, técnico de los Zorros, señaló que la principal ventaja que hoy tiene Chivas es que el próximo sábado no contarán con un centro delantero natural tras la salida del serbio Uros Djurdjevic.

El Rebaño Sagrado esta tarde tiene una prueba de fuego debido a que enfrenta a un Toluca que viene de golear a Necaxa. A su vez, en el Estadio Nemesio Diez no solo se termina de perfilar si es o no candidato al título, sino que además defiende su liderato en la tabla general de posiciones.

Mientras se viene el partido ante Toluca, Chivas sabe muy bien que la semana que viene visitará a Atlas por la jornada 9. De cara al partido en el Estadio Jalisco, Diego Cocca señaló que la ventaja que tendrá el Guadalajara en el Clásico Tapatío es la falta de su centrodelantero.

Diego Cocca habló de una de las desventajas que tiene su equipo ante el Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

“Es el goleador, cuando no tenes goles es difícil. Trabajaremos con lo que tenemos. Ya lo hablamos en su momento, el Mudo Aguirre lo está haciendo bien no es nueve. Vino Agustín, que vino hace 10 días esperemos que se adapte lo mejor posible. En 2 meses termina el torneo, pero vamos a tratar de ayudarlo para que el equipo pueda generar situaciones de gol”, cerró el técnico argentino tras la derrota ante FC Juárez.

¿Cuándo y a qué hora se juega Atlas vs. Chivas?

El partido de Chivas ante Atlas por la jornada 9 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 8 de marzo en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para jugarse a las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por TV abierta.