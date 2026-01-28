Independientemente de que el futbol es el deporte que despierta más emociones en las personas alrededor del mundo, hay que recordar que es un negocio en el que muchas personas buscan el beneficio económico, en donde el Atlas volvió a demostrar que necesitan de Chivas para poder existir.

Pese a que falta más de un mes para que se lleve a cabo el Clásico Tapatío del Clausura 2026, la directiva de los Zorros ya liberó la venta de boletos para dicho enfrentamiento, en donde tratarán de exprimir el bolsillo de los aficionados del Guadalajara a costa de un incremento sustancial del precio de los boletos.

En una dinámica realizada por el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, se reveló que para un partido común de los rojinegros de local en la cancha del Estadio Jalisco, los precios oscilan entre los 160 pesos el más barato y el más caro alcanza los mil 85 pesos.

Sin embargo, para el partido contra el Rebaño Sagrado, la directiva atlista aplicó un incremento desmesurado de precios, ya que el boleto más económico cuesta 475 pesos y el más caro cuesta 2 mil 780 pesos.

¿Cuántos aficionados mete el Atlas en un juego en el Estadio Jalisco?

El Coloso de la Avenida Independencia tiene una capacidad de 55 mil 20 aficionados, según el registro de la Liga MX; sin embargo, en los juegos de local del Atlas la afición no es tan “fiel” como presumen, ya que suelen abandonar a su equipo.

El ejemplo perfecto se suscitó en la jornada 1 de este Clausura 2026, en donde los rojinegros recibieron al Puebla, siendo el único duelo en casa que han disputado en el semestre, y en donde solamente ingresaron a 17 mil 86 aficionados, es decir, poco más del 30 por ciento de la capacidad del inmueble.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas del Clausura 2026?

Según el calendario de la Liga MX, el choque entre los dos clubes de la Perla de Occidente se llevará a cabo en el marco de la jornada 10 del Clausura 2026, duelo que está programado para el sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco.