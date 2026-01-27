Chivas se ha convertido en uno de los clubes que más trabaja con las fuerzas básicas, debutando a muchos futbolistas, en donde después de un tiempo, muchos salen a buscar nuevos desafíos en otras instituciones, ya sea dentro o fuera de México.

Uno de los jugadores más criticados es el canterano Ángel Zaldívar, quien pese a que colaboró con múltiples goles para la causa del Guadalajara, la afición solía criticarlo constantemente, por lo que tuvo que salir del Rebaño a buscar nuevos desafíos.

Para este semestre, el Chelo ya no encontró cabida dentro de la Liga MX, por lo que decidió buscar acomodo en el extranjero, en donde el Alajuelense de Costa Rica le abrió las puertas y este martes por fin se estrenó como goleador con la escuadra del Caribe.

La Liga Deportiva Alajuelense se enfrentó a Guadalupe como parte de la jornada 5 del torneo tico, en donde Zaldívar se lució con un doblete; sin embargo, para su mala suerte, también anotó un autogol en el triunfo de 3-1.

Buenos números de Ángel Zaldívar en Chivas

La realidad es que el canterano del Guadalajara tuvo brillantes actuaciones con la camiseta rojiblanca, no solamente porque fue parte de los títulos que consiguió el Rebaño con Matías Almeyda, sino porque incluso hubo torneos en los que fue el mejor goleador del equipo, pese a competir con Alan Pulido.

El Chelo marcó un total de 34 goles con la camiseta rojiblanca, contabilizando solamente el torneo de Liga MX, ya que también marcó en Copa MX, Concachampions y hasta Mundial de Clubes con los rojiblancos.