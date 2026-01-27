América ha sido el equipo con mayor protagonismo de la Liga MX en los años recientes debido a su tricampeonato; sin embargo, en Chivas se está construyendo un proyecto deportivo poderoso que le permita ser nuevamente el máximo referente del futbol mexicano en todos los rubros.

El Guadalajara es el mejor equipo de este Clausura 2026, por lo que se le está asignando la etiqueta de contendiente al título y como un serio protagonista, por lo que el exdirector deportivo rojiblanco, Ricardo Peláez, desató la polémica.

En un segmento en el que todos los panelistas de ESPN analizaron la actualidad del Guadalajara, el moderado, Ricardo Puig, aseguró que el Rebaño podría hilvanar hasta cinco triunfos en fila en este arranque de torneo, aunque aseguró que la racha se terminaría con América, en donde Peláez lo corrigió de inmediato.

“¿Hasta que llegue el América? Si llega el América como está, le va a ganar el Guadalajara (…) Buen inicio, buena inercia, ve un vestidor más comprometido en declaraciones y en la cancha, acomodó al equipo de tal forma que solo ha recibido un gol”, explicó el exdirectivo rojiblanco en Futbol Picante.

¿Quiénes son los próximos rivales de Chivas en el Clausura 2026?

Después de que se detuvo la actividad de la Liga MX por los compromisos amistosos de México frente a Panamá y Bolivia, el Guadalajara se enfrentará al Atlético de San Luis en la jornada 4, posteriormente se medirá al Mazatlán y después será turno del América.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El choque entre los dos clubes más importantes de México está pactado a disputarse el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está anunciado a arrancar en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.