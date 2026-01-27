La Liga MX está por reanudar sus actividades el próximo fin de semana, por lo que Chivas volvió a ser el principal tema de conversación debido a sus buenos resultados y sobre todo, por el gran rendimiento que están demostrando los jugadores en este Clausura 2026.

Es por eso que muchos especialistas le atribuyen el éxito reciente del Guadalajara al entrenador Gabriel Milito, quien ha implementado una efectiva y vistosa forma de jugar en la escuadra rojiblanca, ganando muchos adeptos pese a que hace unos meses todos querían que renunciara.

Ahora, el máximo referente del futbol mexicano en el mundo, Hugo Sánchez, destacó el liderazgo que ha presentado el argentino al frente del chiverío, en donde aplaudió su labor en la cancha y hasta mentalmente en los futbolistas rojiblancos.

“En cuanto al tema del trabajo de Gabriel Milito lo está haciendo muy bien. Se nota que tiene el respaldo de la directiva, está haciendo un trabajo muy bueno en cuanto al tema de trabajo interno porque en cuanto al tema táctico, estratégico y psicológico se nota en la confianza que tienen los jugadores en el campo.

“Entre quien entre, juegue quien juegue, el equipo se ve con mucha armonía y eso le está dando confianza a Chivas y a los jugadores porque están con un líder que están convencidos de que está haciendo bien las cosas“, explicó el exjugador en ESPN.

¿Cuál es el balance de Gabriel Milito en Liga MX al frente de Chivas?

El entrenador argentino asumió las riendas del Guadalajara de cara al Apertura 2025, en donde registró un arranque de torneo difícil al no poder ganar durante muchas hornadas; sin embargo, todo cambió para la segunda mitad del semestre en donde aplastó a todos sus rivales.

Gabriel Milito ha dirigido un total de 22 partidos de Liga MX, en donde ha registrado 12 triunfos, tres empates y 7 derrotas, resultados que han puesto al chiverío entre los mejores clubes de la Liga MX.