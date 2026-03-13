Chivas ha puesto en peligro los resultados en tres partidos durante este Clausura 2026, en donde los tapatíos registraron dos descalabros y en el otro consiguieron el triunfo sobre el Atlas tras remontar el Clásico; sin embargo, la paciencia de Gabriel Milito se estaría acabando.

El Guadalajara ha comenzado a cometer equivocaciones graves en el aparato defensivo, encajando goles que les han complicado los partidos más recientes en la Liga MX, por lo que el cuerpo técnico está buscando soluciones a esas situaciones.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que durante esta semana, se le asignaron algunos trabajos especiales al cancerbero Raúl Rangel, quien fue blanco de críticas por su equivocación en el duelo contra Atlas, en donde regaló el gol de los Zorros.

“Esta semana se ha puesto a trabajar de manera muy especial y ojo con esto: en las salidas”, explicó brevemente el comunicador en su canal de YouTube, sin entrar en más detalles al respecto.

¿Cuál fue el error del Tala Rangel contra Atlas?

El guardameta del Guadalajara protagonizó un exceso de confianza en su juego de pies contra los Zorros, por lo que decidió el tratar de salir jugando pese a la presión alta de los rojinegros, entregando mal la pelota al Oso González, quien perdió la redonda y el Atlas capitalizó para abrir el marcador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.