Todo parece indicar que Brian Gutiérrez será uno de los titulares de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, una situación que ha generado sorpresa entre algunos aficionados del futbol mexicano. Y es que, considerando que apenas recibió su primera convocatoria hace unos meses, muchos se preguntan cómo puede perfilarse como titular con Javier Aguirre cuando aparentemente no tenía ese mismo protagonismo bajo el mando de Gabriel Milito en Chivas.

Brian Gutiérrez volvería al 11 inicial de Chivas.

Sin embargo, la percepción de que Brian estuvo borrado durante el Clausura 2026 está muy lejos de la realidad. Si bien es cierto que en varios encuentros de fase regular Gabriel Milito apostó por Fernando González como titular, el mediocampista rojiblanco tuvo participación constante durante todo el torneo. De hecho, disputó todos los partidos posibles y arrancó como titular en nueve de los diecisiete encuentros de fase regular, números que difícilmente corresponden a un futbolista relegado.

Incluso los números respaldan esta idea. Brian Gutiérrez terminó como el jugador número 11 de Chivas con más minutos disputados durante la fase regular del torneo, acumulando 916 minutos. Además, superó en tiempo de juego a elementos como Omar Govea, Luis Romo y Ángel Sepúlveda, jugadores sobre los que nunca existió una narrativa similar respecto a una supuesta falta de confianza por parte del cuerpo técnico.

Por si fuera poco, algunos reportes apuntan a que Brian Gutiérrez no estuvo físicamente al cien por ciento durante varios tramos de la fase regular. Esto ayudaría a explicar por qué Gabriel Milito administró cuidadosamente sus cargas de trabajo y limitó sus minutos en determinados encuentros. A ello también se suman algunas decisiones tácticas específicas del entrenador argentino, pero en ningún momento existieron señales claras de que el mediocampista estuviera fuera de sus planes.

Brian Gutiérrez apunta a ser titular en el Mundial con la Selección Mexicana

Con la Selección Mexicana, Brian Gutiérrez apunta a formar parte del once inicial en un mediocampo junto a Erick Lira y Álvaro Fidalgo. Esto deja en evidencia la enorme confianza que Javier Aguirre tiene en sus capacidades y el papel importante que le asigna dentro del proyecto mundialista. A sus apenas 22 años, el mediocampista rojiblanco se perfila como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección para los próximos años, algo que también representa una excelente noticia para el futuro de Chivas.