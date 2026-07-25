Gabriel Milito tuvo que modificar de forma obligada su alineación para el partido de este sábado frente a FC Juárez. La expulsión de Ángel Sepúlveda en la Jornada 1 y la baja de último momento de Omar Govea obligaron al estratega rojiblanco a replantear su once inicial, en un encuentro en el que Chivas necesita conseguir sí o sí su primera victoria del Apertura 2026.

Sin embargo, lejos de apostar por una alineación más conservadora, Gabriel Milito dejó claro con sus decisiones que saldrá a buscar los tres puntos desde el primer minuto. El once titular elegido por el entrenador argentino es marcadamente ofensivo, reflejando la intención del Guadalajara de asumir el protagonismo del partido y mantener la iniciativa durante los 90 minutos.

Jordan Carrillo será titular contra Juárez.

El primer cambio importante es el regreso de Armando González a la alineación titular. Aunque Ángel Sepúlveda había respondido cuando le tocó iniciar partidos, tener en la cancha al delantero mexicano que más goles marcó en la Liga MX el torneo pasado representa un salto importante en el potencial ofensivo del Rebaño Sagrado, que buscará aprovechar desde el inicio la capacidad goleadora de la Hormiga.

La media cancha también presenta modificaciones pensadas para darle mayor fluidez al ataque. Todo apunta a que Brian Gutiérrez ocupará el lugar de Omar Govea junto a Fernando González, mientras que Jordan Carrillo arrancará como interior por izquierda. No obstante, ambos futbolistas conocen perfectamente las dos posiciones, por lo que no sería extraño ver constantes intercambios durante el partido para generar superioridad y encontrar espacios en la defensa de Juárez.

En la defensa también hay un ajuste que favorece el juego ofensivo del Guadalajara. José Castillo recuperó la titularidad, mientras que Luis Romo volvió a desempeñarse como líbero, una posición desde la que puede aprovechar una de sus principales virtudes: la salida con balón controlado y los trazos largos para romper líneas. Aunque ha cumplido como central con Gabriel Milito, el capitán rojiblanco sigue aportando mucho en la construcción del juego desde el fondo y es muy probable que ese sea el plan hoy.

Chivas presume una banca de lujo para enfrentar a Juárez

Si la alineación titular refleja el gran plantel que armó Chivas para esta temporada, la banca termina de confirmarlo. Gabriel Milito tendrá como opciones de cambio a Diego Campillo, Kevin Castañeda y Efraín Álvarez, además de Ricardo Marín y Sergio Aguayo en la delantera. Todos ellos han demostrado tener condiciones para competir por un puesto en el once inicial, por lo que el estratega rojiblanco contará con revulsivos de mucha calidad para modificar el rumbo del encuentro si el partido así lo requiere.