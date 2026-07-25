Chivas Femenil vivió una pretemporada llena de incertidumbre rumbo al Apertura 2026, con una preparación que comenzó mucho más tarde de lo esperado y una Liga MX Femenil que publicó el calendario oficial apenas hace unos días, a menos de dos semanas del arranque del torneo. Todo ello provocó muchas dudas entre la afición rojiblanca sobre las condiciones en las que el equipo llegaría al inicio de la competencia.

Entre dudas sobre las altas y bajas, así como fuertes críticas hacia el director técnico Antonio Contreras y la directora deportiva Nelly Simón, el aspecto deportivo comienza a dar señales mucho más positivas. El Rebaño Sagrado parece llegar listo para el arranque oficial del campeonato, en el que debutará el próximo domingo 2 de agosto frente a Querétaro, con la intención de comenzar el torneo con el pie derecho.

En su último partido de preparación frente al Necaxa, Antonio Contreras presentó lo que apunta a ser la alineación titular para el inicio del Apertura 2026. El once estuvo conformado por Blanca Félix; Gabriela Valenzuela, Jaqueline Rodríguez, Cristina Ferral y Natalia Villarreal; Eva González, Valeria Alvarado y Carolina Jaramillo; Joseline Montoya, Viridiana Salazar y Alicia Cervantes, una base que podría mantenerse para el debut oficial de la próxima semana.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para las rojiblancas, ya que un error en la salida permitió que Necaxa abriera el marcador al minuto 26. Con la desventaja 0-1 se fueron al descanso, pero durante el medio tiempo Antonio Contreras realizó varios ajustes que cambiaron por completo el funcionamiento del equipo, permitiendo que Chivas tomara el control del partido durante la segunda mitad.

La remontada llegó gracias a dos jugadas bien construidas en la recta final del encuentro. Primero, Adriana Iturbide empató el marcador al minuto 71 al convertir un penal provocado tras una falta sobre Carolina Jaramillo dentro del área. Más adelante, Natalia Villarreal filtró un gran balón para Jasmine Casarez, quien rompió el fuera de juego y definió con un toque cruzado al segundo poste al minuto 86 para sellar el triunfo rojiblanco por 2-1.

Chivas Femenil promete iniciar el Apertura 2026 en su mejor estado físico

Uno de los cambios más importantes en la preparación del Guadalajara para este torneo fue la elección de una sede distinta para realizar la pretemporada. Después de varios años entrenando a nivel del mar, Chivas Femenil decidió trabajar en Querétaro, a más de 1,800 metros de altura, apostando por los beneficios que este tipo de preparación ofrece en el deporte de alto rendimiento. El objetivo fue mejorar la capacidad aeróbica del plantel, buscando que las jugadoras lleguen al Apertura 2026 en las mejores condiciones físicas posibles.