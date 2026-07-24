El Rebaño se alista para recibir a Juárez con novedades sobre Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, un viejo rumor de mercado y el presente de Cade Cowell.

Las Chivas de Guadalajara ya cierran su preparación para recibir este fin de semana a FC Juárez por la Jornada 2 del Apertura 2026, con la obligación de dejar atrás la derrota en el debut frente a Toluca. En la previa del encuentro, surgieron varias novedades que involucran al plantel rojiblanco y a algunos nombres vinculados con el club.

Piojo Alvarado se enfoca en Juárez

Roberto Alvarado dejó claro que el plantel ya dio vuelta a la página tras la caída frente a Toluca y aseguró que el objetivo ahora es conseguir la primera victoria del torneo. El extremo rojiblanco reconoció la dificultad del debut, pero respaldó la idea de Gabriel Milito de enfocarse partido a partido. Además, señaló que el equipo buscará recuperar la posesión del balón y generar peligro por las bandas, tal como lo hizo durante varios pasajes del semestre pasado.

Denzell García habló del interés de Chivas

Uno de los jugadores a seguir en el duelo del sábado será Denzell García. El futbolista de FC Juárez fue vinculado con el Guadalajara en el pasado mercado de fichajes, aunque él mismo descartó que existieran negociaciones concretas. “Solamente fueron rumores… yo jamás recibí algo formal por mí o algo de verdad”, aseguró, dejando en claro que nunca hubo una oferta oficial por parte del Rebaño.

Efraín Álvarez apunta a volver a una convocatoria

Gabriel Milito podría contar con una cara nueva para enfrentar a FC Juárez. Después de perderse toda la pretemporada mientras se recuperaba de una operación de varicocele, Efraín Álvarez estaría listo para reaparecer. De acuerdo con la información del periodista José María Garrido, el atacante integrará la convocatoria y todo indica que comenzará el encuentro como una opción desde el banco de suplentes.

Cade Cowell volvió al gol en la MLS

Mientras tanto, un exjugador de Chivas también fue noticia. Cade Cowell cortó una larga sequía goleadora al convertir en el regreso de la MLS tras la disputa del Mundial 2026. El estadounidense, que actualmente juega cedido en New York Red Bulls, marcó el empate parcial frente a Philadelphia Union con una buena diagonal desde la derecha. Sin embargo, su equipo terminó cayendo por 3-1, aunque el tanto representó un alivio personal luego de 13 partidos sin convertir.