José Castillo es uno de los jugadores más confiables de Chivas, pero también de los más infravalorados del plantel.

Una de las decisiones más comentadas de Gabriel Milito en el debut de Chivas ante Toluca fue dejar a José Castillo en la banca. El estratega argentino optó por devolver a Luis Romo a la posición de líbero, mientras que Diego Campillo ocupó el perfil izquierdo de la línea de tres centrales. Aunque la apuesta buscaba darle una mejor salida al balón al Guadalajara, la ausencia del exdefensor del Pachuca fue un detalle que muchos aficionados no tardaron en señalar.

Y es que José Castillo probablemente sea uno de los futbolistas más infravalorados del actual plantel rojiblanco. Mientras gran parte de los reflectores suelen quedarse con jugadores como Roberto Alvarado, Armando González, Richard Ledezma o Bryan González, el defensor suele pasar desapercibido gracias a un estilo de juego sobrio y muy efectivo. Su bajo perfil fuera y dentro de la cancha contrasta con la enorme seguridad que transmite cuando le toca defender.

Afición de Chivas pide por José Castillo como titular.

Una de las mayores virtudes de Castillo es su capacidad para anticiparse a las jugadas rivales. Constantemente logra recuperar el balón antes de que el adversario pueda generar peligro o, cuando la situación lo exige, elige la opción más segura despejando hacia un costado para alejar el riesgo. Son acciones que difícilmente aparecerán en un video de highlights, pero que terminan siendo fundamentales para mantener el orden defensivo del Guadalajara.

Las estadísticas también respaldan su importancia. José Castillo se ubica entre los defensores más confiables de la Liga MX, siendo mejor que el 90% de los zagueros cuando un rival intenta regatearlo, superior al 81% en duelos ganados y por encima del 84% en la métrica de errores que terminan en gol. Además, también destaca en volumen y precisión de pases, ubicándose igualmente por encima del 90% de los defensores del campeonato en esos apartados.

Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es que José Castillo es el único especialista natural en labores defensivas dentro de la línea de centrales de Chivas. Luis Romo y Daniel Aguirre son mediocampistas adaptados a esa zona, mientras que Diego Campillo sobresale más por su capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo que por un perfil exclusivamente defensivo. Esa característica convierte al exjugador del Pachuca en una pieza muy difícil de reemplazar cuando el equipo necesita solidez atrás.

José Castillo podría regresar a la titularidad en el Chivas vs Juárez

La ausencia de José Castillo se hizo notar en algunos momentos del partido frente a Toluca, donde la zaga rojiblanca mostró ciertas descoordinaciones y Diego Campillo lució menos cómodo al jugar por el perfil izquierdo. Por ello, uno de los cambios con más posibilidades para el duelo de este sábado ante FC Juárez sería el regreso del defensor al once inicial, aunque esa decisión obligaría a Gabriel Milito a enviar a la banca a Diego Campillo o a Luis Romo, un dilema que refleja la fuerte competencia interna que existe actualmente en el plantel rojiblanco.