El zaguero rojiblanco fue a la banca en el debut frente a los Diablos Rojos, pero la fanaticada exige su regreso para el próximo compromiso ante Juárez.

Las Chivas de Guadalajara vienen de sufrir una derrota por 0-2 en su debut frente a Toluca, por la Jornada 1 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado no pudo estrenarse de la mejor manera y sufrió algunos errores defensivos ante uno de los rivales con mayor jerarquía ofensiva de la Liga MX. En redes sociales, varios aficionados pidieron por el regreso a la titularidad de José Castillo.

El entrenador Gabriel Milito optó por devolverle la titularidad a Luis Romo, capitán rojiblanco que venía de actuar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y fue duda hasta último momento. Sin embargo, el estratega argentino lo incluyó en el once inicial en su habitual posición de líbero, mientras que a sus costados se ubicaron Daniel Aguirre y Diego Campillo.

(Capturas X)

Este movimiento no dio resultados a Chivas, ya que Romo no estuvo tan firme en la última línea y Diego Campillo se vio algo incómodo en el costado izquierdo de la defensa, donde suele actuar Castillo. Por eso, en redes insistieron en que el ex defensor de los Tuzos del Pachuca debe retornar al once inicial en lugar de Romo, o bien prescidiendo de Aguirre para que Campillo juegue más cómodo a perfil natural.

José Castillo suele ser uno de los futbolistas más regulares del Rebaño Sagrado, pese a no ser uno de los elementos con más prensa o perfil alto. A sus 24 años, muestra madurez y se adapta a más de una posición, pues ha sabido jugar como lateral por ambas bandas y como zaguero en cualquiera de los dos costados. Aunque en el marcaje es mejor que Dani Aguirre, quizás no posee la salida con balón que tiene el mexicoestadounidense, quien se ha convertido en un pilar para Milito.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Las bajas de Chivas ante Juárez

Cabe recordar que para el próximo partido ante Juárez, por la Jornada 2 del Apertura 2026, Chivas no podrá contar con elementos jovenes como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda y Sebastián Liceaga, además del expulsado Ángel Sepúlveda, quien recibió una jornada de sanción y podrá reaparecer ante Puebla.