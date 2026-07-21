Chivas ya se alista para enfrentar a FC Juárez por el Apertura 2026. Revelan que Gabriel Milito sacrificaría al Oso González.

Tras la derrota ante Toluca, Chivas comenzó con la preparación para enfrentar a FC Juárez por la jornada dos del Apertura 2026. Luego de la derrota ante los Diablos Rojos, Ricardo Durán reveló en Juéguele que Fernando González sería uno de los sacrificados para recibir a los Bravos en el Estadio Akron.

En el Gigante de Zapopan, el Guadalajara no jugó el partido que se esperaba ante un rival que siempre le costó a Gabriel Milito. Desde que llegó el argentino al banquillo rojiblanco nunca pudo sacar al menos un empate a los dirigidos por Antonio Mohamed, ya que perdió las tres veces que los enfrentó.

El próximo sábado Chivas tiene revancha en el Apertura 2026 debido a que enfrentará a FC Juárez por la jornada dos. Para el encuentro contra los Bravos se espera que Gabriel Milito meta mano en el equipo y envíe de inicio a Armando González, quien regresaría al cuadro titular luego de la expulsión de Ángel Sepúlveda.

Fernando González saldría del cuadro titular de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, Ricardo Durán reveló en Juéguele que Gabriel Milito prepara al menos dos cambios para el partido en el Estadio Akron. Según su reporte, el Oso González sería el futbolista sacrificado para que Kevin Castañeda tome su lugar en el medio, mientras que Jordan Carrillo iría en el mediocampo.

¿Luis Romo sale del equipo titular de Chivas?

Otro de los jugadores que es duda para enfrentar a FC Juárez es Luis Romo, quien tuvo un horrible partido ante Toluca. Según lo reportado por Durán, Gabriel Milito enviaría de inicio a José Castillo, mientras que Diego Campillo y el capitán pelean por ser titulares como líbero en el fondo rojiblanco.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Teniendo en cuenta la información de Ricardo Durán, Chivas formaría con su clásico 5-4-1 ante FC Juárez. De esta manera, Raúl Rangel estaría en la portería; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo o Diego Campillo, José Castillo y Bryan González; en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Roberto Alvarado y Jordan Carrillo; y en el ataque Armando González.