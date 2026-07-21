Chivas enfrenta el próximo sábado a FC Juárez en el Estadio Akron. De cara al juego ante los Bravos, es un hecho que el entrenador argentino tiene una lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta.

Chivas viene de tener un inicio para el olvido en el Apertura 2026 debido a que perdió por 2-0 ante Toluca. El próximo sábado, el Guadalajara volverá a tener acción cuando reciba a FC Juárez, y es un hecho que Gabriel Milito no contará con seis jugadores, mientras que entre las dudas para ser convocados se encuentran Efraín Álvarez y Sergio Aguayo.

El Rebaño Sagrado llevó adelante una fuerte pretemporada y un buen mercado de pases debido a que llegaron al club Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Sin embargo, el inicio fue lejos del nivel que se mostró a lo largo del Clausura 2026, en especial ante un rival que en el torneo pasado se le hizo más palea.

El próximo sábado, Chivas enfrentará a FC Juárez en la jornada dos del Apertura 2026 y con la necesidad de sumar de a tres ante uno de los rivales más débiles del campeonato. De cara al partido ante los Bravos, Gabriel Milito tiene una lista de ocho jugadores que podrían no ser tenidos en cuenta para el duelo en el Estadio Akron.

Efraín Álvarez podría ser tenido en cuenta en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Entre los descartados se encuentran Sebastián Liceaga, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos porque se encuentran convocados a la Selección Mexicana Sub-20. A ellos hay que sumar a Ángel Sepúlveda, expulsado ante Toluca, y Leonardo Sepúlveda, futbolista que no es tenido en cuenta por el entrenador argentino.

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Para el duelo ante FC Juárez, las dudas que surgen en la lista final de convocados son en relación a Efraín Álvarez y Sergio Aguayo; en el caso del mediocampista la posibilidad de que esté en la lista de citados pasa por si está en condiciones físicas para jugar, mientras que el atacante es el cuarta opción entre los centrodelantero, pero ante la suspensión del Cuate entraría en consideración.

Fernando González no jugaría en Chivas vs. FC Juárez

Uno de los futbolistas que sería sacrificado en Chivas para enfrentar a FC Juárez de local sería Fernando el Oso González, gran responsable del segundo gol que recibió el Guadalajara ante Toluca. Según lo informado por Ricardo Durán, su lugar sería tomado por Jordan Carrillo para que en la contención acompañe Kevin Castañeda.