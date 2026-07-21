Chivas regresó a los entrenamientos luego de haber perdido ante Toluca. En medio de este inicio adverso, Roberto Alvarado y Raúl Rangel tuvieron un regreso destacado, mientras que Gabriel Milito afirmó que no necesita más refuerzos.

Comenzó la Liga MX y Chivas tuvo un inicio para el olvido debido a que perdió por 2-0 ante Toluca en el Estadio Akron. Sin embargo, Roberto Alvarado y Raúl Rangel se destacaron de la mejor manera en el debut del Guadalajara con números mundialistas, mientras que Armando González iría de inicio para enfrentar a FC Juárez el próximo fin de semana. A su vez, el mercado de pases sigue abierto, pero Gabriel Milito le dejó claro a la afición que no va a haber nuevas incorporaciones.

Roberto Alvarado se destacó en su regreso a Chivas

Uno de los futbolistas titulares en Chivas en el inicio del Apertura 2026 fue Roberto Alvarado, de destacada participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. El sábado volvió a ser titular con el Guadalajara y brilló con números a nivel Selección, ya que fue el futbolista que más peligro generó en el equipo. Según lo informado por Opta, generó cuatro jugadas de riesgo al igual que Carlos Rodríguez, Daniel Arcila, Lucas Ocampo, Raphael Veiga y Sebastien Salles-Lamonge.

Gabriel Milito cerró el mercado de fichajes de Chivas

Luego de lo sucedido ante Toluca, Gabriel Milito fue muy claro sobre el mercado de pases de Chivas al señalar que estaba satisfecho y que el plantel estaba cerrado. “No necesitamos absolutamente más nada para completar un plantel muy fuerte y así se vayan jugadores, que no lo sé porque el mercado está abierto y hubo recientemente rendimiento muy alto de muchos de los chicos si alguno tiene en definitiva se le aparece una oportunidad muy valiosa que la ve con los ojos y decide marcharse, el plantel está cerrado. No necesitamos incorporar absolutamente nada más. Estoy muy contento con el plantel que tenemos”, declaró el técnico argentino en conferencia de prensa.

Raúl Rangel en modo mundialista en su regreso a Chivas

Uno de los jugadores destacados de Chivas para el Apertura 2026 fue sin duda Raúl Rangel, quien mantuvo la mínima diferencia cuando Toluca no paraba con sus embates. Según las estadísticas proporcionadas por Opta, el guardameta rojiblanco fue el segundo portero con más intervenciones con siete atajadas, detrás de Carlos Acevedo con 10 en Santos Laguna.

Armando González la sorpresa de Chivas para recibir a FC Juárez

La derrota ante Toluca dejó en evidencia que a Chivas le faltó a un futbolista que marque la diferencia en el ataque debido a que Ángel Sepúlveda poco pudo hacer para anotar el empate ante de que se vaya expulsado. Por esta razón, Armando González se perfila para jugar contra FC Juárez el próximo sábado en el Estadio Akron.