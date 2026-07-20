La derrota por 2-0 ante Toluca en el debut del Apertura 2026 dejó sensaciones encontradas en Chivas. El resultado fue un golpe duro para la afición, pero aún así se mantiene la confianza en el proyecto de Gabriel Milito al considerar que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. Mientras tanto, el Rebaño sigue generando noticias dentro y fuera de la cancha.

Amaury Vergara estuvo en la Final del Mundial

Amaury Vergara asistió a la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, donde se consagró la selección europea. El propietario de Chivas compartió su entusiasmo por vivir una experiencia inédita para él: “Muy contento de vivir la Final de un Mundial; mi primera Final, nunca había estado en una Final y es una gran oportunidad. Muy contento”. Sin embargo, algunos aficionados cuestionaron su presencia en el evento debido a que ocurrió apenas horas después de la derrota rojiblanca frente a Toluca.

La afición volvió a cargar contra Antonio Contreras

Chivas Femenil celebró el cumpleaños número 49 de Antonio Contreras con un video en el que las jugadoras aparecieron cargando al entrenador por los aires durante la pretemporada. Lo que pretendía ser un momento distendido terminó provocando una nueva ola de críticas por parte de la afición. En las redes sociales del club se multiplicaron los comentarios negativos contra el estratega español, reflejando el descontento que existe con el proyecto tras los últimos torneos y la reciente reestructuración del plantel.

Mohamed elogió a Chivas pese al resultado

Antonio Mohamed se fue satisfecho por la victoria de Toluca, pero también dejó palabras de reconocimiento para el Guadalajara. El entrenador escarlata aseguró que el equipo de Gabriel Milito será protagonista durante el semestre: “Chivas es un equipo que va a estar en los primeros lugares, va a estar en la Liguilla, así que para nosotros es un buen parámetro”. Además, reconoció que el rendimiento de sus dirigidos superó lo que esperaba debido al poco tiempo de preparación que tuvo el campeón del futbol mexicano.

El gesto de Érick Gutiérrez con Milito

Uno de los momentos más llamativos del encuentro fue el reencuentro entre Érick Gutiérrez y el cuerpo técnico rojiblanco. El mediocampista, que dejó Chivas después de ser descartado e incluso pasar varios meses sin actividad, se acercó antes del partido para saludar a Gabriel Milito y a sus colaboradores, protagonizando una imagen de respeto y profesionalismo. Durante el encuentro recibió algunos abucheos por parte de la afición rojiblanca y terminó siendo sustituido a los 59 minutos del compromiso.