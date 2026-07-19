El arbitraje del Chivas vs Toluca volvió a dar de qué hablar, y un experto arbitral dejó en claro que sí hubo un error contra el Rebaño.

Chivas comenzó el Apertura 2026 con una derrota 0-2 frente al Toluca, en un partido en el que los Diablos Rojos hicieron méritos para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el encuentro también quedó marcado por dos decisiones arbitrales que generaron una enorme polémica y que, para muchos, terminaron condicionando el desarrollo del compromiso en el Estadio Akron.

La primera acción controvertida fue el penal señalado por una mano de Luis Romo, una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR antes de que el árbitro confirmara la decisión. No obstante, la mayor discusión llegó minutos después con la expulsión de Ángel Sepúlveda, quien vio la tarjeta roja tras una supuesta agresión sobre Federico Pereira en una acción que también requirió la intervención del videoarbitraje.

Tras el partido, el analista arbitral Juan Guzmán Gasso compartió su evaluación de la jugada y aseguró que tanto el VAR como el árbitro central cometieron un error al considerar la acción como una conducta violenta. De acuerdo con su interpretación del reglamento, la jugada no reunía los elementos suficientes para justificar una expulsión directa, por lo que el Guadalajara se vio perjudicado por una decisión incorrecta desde la cabina y sobre el terreno de juego.

Si bien el penal influyó directamente en el marcador, la expulsión terminó siendo el momento que cambió por completo el partido. Con un futbolista menos, Chivas perdió presencia ofensiva y le resultó mucho más complicado generar peligro sobre la portería escarlata, permitiendo que Toluca administrara mejor el encuentro y encaminara una victoria que terminó siendo muy complicada de remontar para el conjunto rojiblanco.

Encuesta ¿Está siendo afectado Chivas injustamente por el arbitraje? ¿Está siendo afectado Chivas injustamente por el arbitraje? Sí, parece campaña directa No, hay que dejar de cometer errores Ya votaron 36 hinchas

Ahora, al Guadalajara no le queda otra opción que dejar atrás esta derrota y concentrarse en su siguiente compromiso frente a FC Juárez, nuevamente en el Estadio Akron. No obstante, la polémica arbitral vuelve a abrir el debate sobre las decisiones que han perjudicado al Rebaño Sagrado en los últimos torneos, por lo que la afición espera que exista una evaluación que ayude a reducir este tipo de errores en futuras jornadas.

Chivas fue uno de los equipos más afectados por el VAR en el Clausura 2026

Las polémicas arbitrales no son una novedad para el Guadalajara. Al finalizar el Clausura 2026, el propio Juan Guzmán Gasso publicó un análisis con los diez errores arbitrales más graves del torneo, una lista en la que tres de esas acciones perjudicaban directamente a Chivas. Varias de ellas influyeron de manera importante en el marcador de sus respectivos partidos, destacando especialmente lo ocurrido en la semifinal de ida frente a Cruz Azul, un encuentro que sigue siendo recordado por las decisiones arbitrales que marcaron su desarrollo.