Chivas y Cruz Azul protagonizaron una de las semifinales más polémicas de los últimos años en la Liga MX, especialmente por lo ocurrido en el partido de ida, donde hubo tres decisiones arbitrales graves que terminaron influyendo directamente en el marcador y condicionando la eliminatoria. Las tres acciones favorecieron a la Máquina, al grado de que incluso Efraín Juárez, director técnico de Pumas, declaró públicamente que Cruz Azul llegó a la Final gracias al arbitraje.

Ahora, lejos de reconocer la controversia, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, volvió a encender el enojo de la afición rojiblanca al asegurar que “ningún equipo ha sido beneficiado”, defendiendo completamente el trabajo de los árbitros e incluso respaldando a la Comisión de Arbitraje de la Liga MX. Sus palabras fueron tomadas por muchos aficionados como un intento de minimizar una situación que para gran parte del futbol mexicano fue evidente.

Las declaraciones de Velázquez no solo molestaron a seguidores de Chivas, sino también a aficionados de otros clubes, quienes consideran que el arbitraje durante esta Liguilla fue muy deficiente y favoreció constantemente a Cruz Azul, tanto en semifinales ante el Guadalajara como previamente en la serie contra Atlas. Incluso, muchos aficionados señalaron que el hecho de que el propio presidente cementero salga a negar todo públicamente deja entrever que dentro del club saben perfectamente que su pase a la Final quedó manchado por la polémica arbitral.

Por si fuera poco, las declaraciones de respaldo absoluto al arbitraje contradicen totalmente la postura que tuvo previamente la directiva celeste, que presentó una solicitud formal para cambiar al árbitro de la Final tras las polémicas declaraciones de Efraín Juárez, quien pidió públicamente que Daniel Quintero Huitrón dirigiera el partido decisivo luego de haber arbitrado la semifinal entre Pumas y Pachuca.

¿Cuáles fueron los tres errores arbitrales graves que beneficiaron a Cruz Azul ante Chivas?

Durante la semifinal de ida se presentaron tres acciones que generaron enorme polémica y que, para gran parte de la afición y analistas, debieron cambiar completamente el rumbo del partido. La primera fue la plancha de Christian Ebere sobre Diego Campillo, una jugada que parecía merecedora de tarjeta roja directa y terminó únicamente en amonestación. Después vino el contacto entre Ebere y Bryan González, una acción que no parecía falta pero que terminó siendo marcada como penal a favor de Cruz Azul. Finalmente, la barrida por detrás de Amaury García sobre Richard Ledezma también fue considerada una acción de expulsión, aunque el árbitro solamente mostró tarjeta amarilla.