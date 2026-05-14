El arbitraje del Cruz Azul vs Chivas estuvo lleno de errores contra el Rebaño, los cuales habrían molestado a Amaury Vergara.

Chivas sufrió muchísimo por el arbitraje en la ida de las semifinales contra Cruz Azul, en un partido donde Maximiliano Quintero y el VAR encabezado por Salvador Pérez Villalobos cometieron tres errores gravísimos que terminaron influyendo directamente en el marcador. Además del penal señalado a favor de la Máquina, dos futbolistas cementeros debieron haber sido expulsados, situación que terminó condicionando también el encuentro de vuelta, pues ambos podrán jugar este sábado en el Estadio Jalisco.

Debido a todo lo ocurrido, muchos aficionados esperaban conocer la postura de Amaury Vergara sobre las decisiones arbitrales. Y es que apenas semanas atrás el dueño del Guadalajara protagonizó un conflicto público con la Selección Mexicana para defender los acuerdos establecidos con los jugadores rojiblancos convocados, por lo que varios pensaban que ahora volvería a tomar una postura igual de confrontativa.

Sin embargo, esta vez Amaury Vergara no realizó ninguna declaración pública ni apareció directamente hablando del arbitraje. Aun así, el periodista especializado en Chivas, Jesús Bernal, reveló que dentro del Club sí existió un enorme enojo tras lo sucedido en el Estadio Azteca, situación que incluso quedó reflejada en los mensajes publicados por el propio Guadalajara en redes sociales.

El primero de esos mensajes fue el video publicado por Chivas donde se muestra la jugada de Bryan González con Christian Ebere, dejando entrever claramente que el futbolista cementero debió haber sido expulsado desde el primer tiempo. Posteriormente llegó otro mensaje mucho más discreto, pero igualmente contundente, con la frase “CON TODO Y CONTRA TODOS”, dejando ver la idea de que el Guadalajara también siente que debe enfrentarse a los árbitros y a la propia Liga MX. Según Jesús Bernal, este tipo de publicaciones institucionales tan confrontativas muy probablemente tuvieron el visto bueno de Amaury Vergara.

Chivas no hará protesta formal contra el arbitraje, quieren concentrarse en la cancha

A pesar del fuerte enojo que existe dentro del Guadalajara, la postura oficial del Club es no presentar, al menos por ahora, una protesta formal ante la Comisión de Arbitraje. La intención en Verde Valle sería evitar distracciones y mantener completamente enfocado al plantel en lo deportivo.

De acuerdo con información del periodista Erick López, en Chivas consideran que la mejor respuesta será conseguir el pase a la Final dentro del terreno de juego, motivo por el cual el grupo ya tiene la mira puesta en el partido de vuelta de este sábado en el Estadio Jalisco.