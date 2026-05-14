Así como Chivas fue afectado por el arbitraje, Racing, equipo de Diego Milito, también fue perjudicado en la misma noche.

Las Chivas de Gabriel Milito acumulan varios partidos consecutivos envueltos en polémicas arbitrales, pues desde la Jornada 13 del Clausura 2026 el Guadalajara ha sufrido decisiones muy cuestionadas que terminaron influyendo directamente en distintos resultados. Sin embargo, las más graves llegaron justamente este miércoles en la semifinal de ida contra Cruz Azul, donde el arbitraje volvió a perjudicar al Rebaño Sagrado.

Curiosamente, también la noche de este miércoles el hermano de Gabriel Milito atravesó una situación bastante similar. Diego Milito, actual presidente de Racing, vio cómo su equipo quedó eliminado del Torneo Apertura argentino en medio de una actuación arbitral muy polémica, donde La Academia terminó jugando con nueve futbolistas tras sufrir un par de expulsiones que generaron enorme molestia. Finalmente, Racing cayó 2-1 frente a Rosario Central y se despidió del campeonato.

A diferencia de Gabriel Milito, quien normalmente evita hablar públicamente de los árbitros, Diego Milito sí explotó tras el encuentro y lanzó declaraciones muy fuertes sobre la situación que vive actualmente el futbol argentino. El exdelantero dejó claro que considera que Racing fue gravemente perjudicado y hasta dejó abierta la posibilidad de involucrarse más directamente en la dirigencia del futbol argentino para intentar cambiar estas situaciones.

“Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto. Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Invito a los dirigentes y jugadores a reconstruir nuestro fútbol”, sentenció Diego Milito tras la eliminación de Racing.

Mientras Racing quedó fuera de competencia, Chivas todavía mantiene completamente viva la pelea por el título del Clausura 2026. Además, el Guadalajara tendrá la ventaja de disputar la vuelta de las semifinales en el Estadio Jalisco, escenario donde el equipo rojiblanco espera aprovechar el apoyo de su afición para conseguir el pase a la gran final del futbol mexicano.

¿Qué resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul y avanzar a la Final del Clausura 2026?

Gracias a la gran fase regular que realizó en el Clausura 2026, Chivas tiene ventaja deportiva sobre Cruz Azul en esta semifinal. Esto significa que el Guadalajara avanzará a la gran final no solamente ganando la vuelta en el Estadio Jalisco, sino también en caso de empatar el marcador global de la serie.

Por ello, el Rebaño Sagrado parte como ligero favorito para avanzar a la Final, instancia donde se enfrentaría al ganador de la otra semifinal entre Pachuca y Pumas, dos equipos que también buscan mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.