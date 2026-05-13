El histórico exentrenador del Guadalajara sorprendió a propios y extraños por su brillante opinión sobre el timonel del Rebaño.

Chivas sigue avanzando en el Clausura 2026 y sigue silenciando a supuestos especialistas que aseguran que el Rebaño no es una realidad en la Liga MX; sin embargo, hay gente de futbol que observa de manera objetiva los resultados como Ricardo Ferretti.

El Tuca, quien se hizo leyenda de varios clubes como el Guadalajara, Pumas y Tigres, por levantar campeonatos con dichas instituciones, aseguró abiertamente que Gabriel Milito debe ser considerado el mejor entrenador del futbol mexicano.

De inmediato, los detractores del chiverío como Álvaro Morales refutaron la opinión del extimonel brasileño, asegurando que Efraín Juárez de Pumas ha hecho un mejor papel que el argentino en la escuadra tapatía, en donde Ferretti fácilmente lo mandó a callar recordando el caos que surgió entre los auriazules con la llegada de su actual estratega.

“Si pudiera, me gustaría saludar a Gabriel Milito: el entrenador del torneo (…) Logró componer un verdadero desastre que era Chivas. Efraín armó un desastre. Primero él lo hizo y después lo arregló”, declaró el extimonel rojiblanco, enalteciendo al argentino.

¿Cuáles son los logros de Gabriel Milito en el Clausura 2026?

Impuso récord de puntos en torneos cortos

Impuso récord de imbatibilidad en el Estadio Akron

Potenció y mandó a 5 jugadores al Mundial

Remontó la serie contra Tigres con juveniles

Produjo una de las mejores ofensivas de Chivas en torneos cortos

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.