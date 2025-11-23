Chivas se alista de la mejor manera para el cruce contra Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, el mercado de pases se mete de lleno en la agenda del Guadalajara debido a que señalan que Alan Mozo es buscado por Efraín Juárez para reforzar a Pumas en el Clausura 2026.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado será uno de los equipos a seguir en la próxima ventana de pases porque son pocos los jugadores que no se destacaron. Es más, los futbolistas que vieron pocos minutos, como Yael Padilla, Hugo Camberos o Alan Pulido, son seguidos de cerca por diferentes clubes por la calidad que han demostrado siempre que han visto acción.

Uno de los futbolistas que parece tener los días contados en Chivas es Alan Mozo, quien tiene ganada la consideración de Gabriel Milito y su cuerpo técnico. Sin embargo, desde que salió en el primer tiempo ante Tijuana el defensa pasó a ser la quinta opción por la banda derecha detrás de Richard Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo y Roberto Alvarado.

Alan Mozo no tiene acción en Chivas y sería pretendido por Pumas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Jesús Bernal informó que Efraín Juárez tendría pensado ir en busca del lateral formado en el conjunto Universitario. “En las últimas se ha rondado esta versión. Incluso David Medrano ya habla de esto mismo, del interés que tiene Efraín Juárez de llevar a este futbolista a sus filas. Chivas no está negociando porque quieren que sus jugadores estén enfocados en la Liguilla”, explicó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Chivas quiere vender a Alan Mozo?

La última semana César Huerta dio a conocer en su canal de YouTube que la directiva de Chivas no tiene la intención de buscarle acomodo a Alan Mozo porque se ganó la confianza de un cuerpo técnico que recomendó no venderlo. Sin embargo, en su mismo reporte señaló que su salida depende del propio jugador ante la posibilidad de que llegue una oferta que satisfaga a todas las partes.

Los números de Alan Mozo en Chivas

En el actual torneo Alan Mozo solamente sumó 138 minutos de juego en tres partidos, según Transfermartk. En estos tres encuentros le bastó para dar una asistencia, para el 3-3 de la Armando González ante Atlético de San Luis, y recibir una cartulina amarilla. Por otro lado, en la Leagues Cup 2025 sumó 145 minutos entre los tres encuentros disputados.