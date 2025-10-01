Chivas está viviendo el mejor momento en el torneo debido a que está comenzando a recolectar puntos recurrentemente después del pésimo arranque del Apertura 2025, por lo que la intención es mantener esa inercia ganadora el próximo domingo cuando visiten a los Pumas en la Ciudad de México.

Este enfrentamiento marcará el reencuentro del Guadalajara con José Juan Macías, quien se convirtió en refuerzo de los universitarios para este semestre tras algunos meses alejado de las canchas; sin embargo, el atacante podría sufrir un duro revés.

La crisis en el conjunto auriazul está a tope, en donde muchos aficionados y especialistas señalan al entrenador Efraín Juárez, sobre todo tras ser exhibido frente al América hace unos días, por lo que en caso de perder con el chiverío, la directiva felina podría destituir al timonel mexicano según reveló el comunicador Jesús Hernández.

“Me dice un contacto que la cúpula del patronato, que la gente de CU está así de estar hasta la madre de Efraín Juárez, que no ha sido lo que ellos esperaban y esas actitudes no han gustado.

“Si el domingo contra Chivas hay un mal performance de Pumas, si pierden con estruendo, es posible que no llegue al pan de muerto (…) Si pierde contra Chivas, habría cambio de entrenador”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué sería un golpe bajo para JJ Macías la destitución de Efraín Juárez?

Hay que recordar que el delantero intentó colocarse en el Valladolid de España, en donde no pudo quedarse por una cuestión contractual y de plazas de extranjeros, por lo que tocó la puerta de los Pumas, en donde el estratega mexicano accedió ponerlo a prueba para posteriormente darle cabida al goleador surgido del chiverío en el plantel auriazul.

Macías abraza a Efraín Juárez tras su primer gol con Pumas (imago 7)

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.