José Juan Macías vuelve a ser noticia después de varias semanas de silencio absoluto. El canterano rojiblanco había desaparecido de las redes tras sufrir una nueva lesión de máxima gravedad -ruptura de ligamento cruzado anterior, colateral medial y menisco medial- durante el partido ante Cruz Azul, lo que abrió muchas especulaciones sobre su futuro y su vínculo con Pumas.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el delantero reapareció públicamente. Este domingo, José Juan Macías reactivó su cuenta de Instagram y compartió una fotografía que dio cuentas de su rehabilitación. En la imagen se lo ve en el gimnasio, con una rodillera en la pierna derecha, dando señales de que ya comenzó las primeras etapas de su recuperación. Es la primera vez que el atacante muestra algo desde su lesión, un gesto que muchos interpretan como un mensaje de ánimo y determinación.

La publicación también llega en un momento de cierta tensión respecto a su situación contractual. Pumas tenía la intención de renovarlo por un año más a pesar de su lesión, pero con la condición de que llevara a cabo su rehabilitación en CU o al menos en México. Sin embargo, el jugador decidió atenderse en Estados Unidos, donde ya había trabajado anteriormente, por lo que el acuerdo quedó en pausa y su continuidad en el conjunto universitario es una incógnita.

Para la afición rojiblanca, la reaparición del atacante siempre genera emociones encontradas. Macías salió de Chivas rumbo a Santos Laguna antes de volver a jugar con la playera de Pumas, donde demostró que podía recuperar su nivel cuando se encontraba sano. Sin embargo, las lesiones se convirtieron en un obstáculo constante en su carrera, a tal punto que cada regreso se siente como un nuevo intento de resurgimiento.

José Juan Macías no piensa en el etiro

Ahora, lo único claro es que José Juan Macías volvió a mostrarse públicamente y envió una señal de vida deportiva en medio del silencio que rodeaba su situación. Su rehabilitación recién comienza y su futuro contractual está en veremos, pero su mensaje apunta a lo mismo de siempre: está dispuesto a intentarlo una vez más.