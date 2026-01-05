El próximo sábado Chivas inicia su camino hacia la 13 cuando debute ante Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. Tras encuentros de preparación, Hugo Camberos alza la mano y comienza a ganarse la confianza de Gabriel Milito al adaptarse a jugar como carrilero por derecha e izquierda.

El Clausura 2025 se dio finalmente la oportunidad para que la joya rojiblanca tenga su debut en un equipo que vivía constantes crisis. A su vez, con Gerardo Espinoza no fue tenido en cuenta y se hablaba que no era utilizado porque no había renovado su contrato.

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas Hugo Camberos no tuvo el rol estelar que se esperaba, es más sumó pocos minutos. Sin embargo, con el correr de la pretemporada el canterano comenzó a tener un rol más protagónico debido a que vio una gran cantidad de minutos ante Irapuato y Leones Negros.

Hugo Camberos se destacó en Chivas vs. Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

A su vez, ayer ante los Melenudos comenzó a ganarse la confianza del entrenador argentino ya que jugó un enorme partido como carrilero por derecha e izquierda. Es decir, mostró sacrificio para defender y recuperar balones, como así también su talento en los metros finales. Sin dudas, un nuevo rol que servirá al conjunto rojiblanco.

La brutal jugada de Hugo Camberos que casi termina en gol

Una de las jugadas más destacadas en Chivas vs. Leones Negros la llevó adelante Hugo Camberos. En el primer tiempo recibió el balón por el carril izquierdo casi pierde el balón, se recupera, superó a un defensor, le metió dentro del área un caño al segundo y remató a portería desviado. Sin duda iba a ser un golazo.