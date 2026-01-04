Uno de los jugadores que está aprovechando esta pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026 es Hugo Camberos, luego de que en el semestre pasado fuera borrado por Gabriel Milito.

El joven futbolista del Club Deportivo Guadalajara se va ganando la confianza del estratega argentino y este domingo en el partido ante Leones Negros hizo una jugada “a lo Ronaldinho” que pudo ser un golazo.

El futbolista de 18 años de edad encaró a la defensa del equipo de la Liga de Expasión MX con una bicicleta que provocó el alboroto de los presente, no obstante, no tuvo la suerte de que el esférico terminara al fondo de la portería.

Cabe mencionar que Hugo Camberos se perfila para ser uno de los titulares de Chivas en el Torneo Clausura 2026 y la afición le ha mostrado su apoyo en redes sociales, pues es catalogado una de sus nuevas joyas.

¿Cuál es el valor de Hugo Camberos en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el actual valor de Hugo Camberos en el Club Deportivo Guadalajara es de 2.2 millones de euros, equivalente a poco más 46 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.