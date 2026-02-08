El día por fin llegó y se jugará una nueva edición del Super Bowl de la NFL, en el que millones de aficionados alrededor del mundo entero estarán al pendiente del duelo que sostendrán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, además del show de medio tiempo con Bad Bunny.

Es por eso que algunos jugadores de Chivas tienen a su favorito para ganar la corona del futbol americano, en donde sorpredieron las respuestas de algunos jugadores del Rebaño.

En pleno aeropuerto, se les cuestionó a los futbolistas cuál creen que será el equipo ganador del Super Bowl, en donde solamente Armando González y Diego Campillo fueron con los New England Patriots, pese a ser uno de los equipos más ganadores de la historia de ese deporte.

Por su parte, Richy Ledezma, Miguel Gómez, Ricardo Marín y Hugo Camberos consideran que los Seattle Seahawks serán los próximos campeones de la NFL, cobrando venganza del Super Bowl XLIX cuando se enfrentaron por última ocasión en un ‘superdomingo’.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.