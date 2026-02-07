La presión se ha estado incrementando como nunca en la historia de Chivas en los años recientes debido a la ausencia de campeonatos desde el Clausura 2017, por lo que el entorno se está volviendo cada vez más complicado para el Rebaño por los títulos de otras instituciones.

Durante los años recientes, América ya consiguió un tricampeonato, Atlas y Toluca, un bicampeonato, por lo que el Guadalajara ha comenzado a rezagarse en la carrera de ser el equipo más importante de México en todos los rubros.

Ahora que los Diablos Rojos han igualado al chiverío en estrellas, el presidente operativo del conjunto escarlata, Francisco Suinaga, lanzó un dardo directo contra los tapatíos confirmando que les ilusiona el superar en cuanto a campeonatos a los rojiblancos, aunque piensa que sin lograr eso ya son un equipo grande de México.

“Sí (le gustaría superar a Chivas), no te diría que es el objetivo principal. Siempre es bueno ir sumando (…) Siempre lo he dicho y es una discusión. Hacia adentro no es algo que nos quite mucho el sueño porque entendemos que sí somos una institución grande. Después tendremos que ver si la popularidad, el arrastre, la convocatoria a nivel nacional, factores que hay quien cuestiona”, explicó el directivo en entrevista para Fox Sports.

Tabla de títulos en la época profesional de la Liga MX